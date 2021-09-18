Гудиев, Семенов, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Краснодаром»; Корнюшин, Кайо, Кривцов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром».

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Лысцов, Быстров, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Архипов, Конате.

Запасные: Мелихов, Уциев, Пуцко, Карапузов, Садулаев, Харин, Полярус, Адуев, Янку, Кадыров, Себаи.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Корнюшин, Кайо, Газинский, Классон, Сперцян, Кабелла, Кривцов, Ильин.

Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Стоцкий, Вилена, Волков, Манелов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на грозненской «Ахмат Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.