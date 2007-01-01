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    Гудиев, Семенов, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Краснодаром»; Корнюшин, Кайо, Кривцов выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром».

    «Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Лысцов, Быстров, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Архипов, Конате.

    Запасные: Мелихов, Уциев, Пуцко, Карапузов, Садулаев, Харин, Полярус, Адуев, Янку, Кадыров, Себаи.

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Корнюшин, Кайо, Газинский, Классон, Сперцян, Кабелла, Кривцов, Ильин.

    Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Стоцкий, Вилена, Волков, Манелов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на грозненской «Ахмат Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +51904

      portero 39 минут назад

      главное чтоб судейка не удалил , Сперцяна во втором тайме...
      чуйка есть что этот кА..л может это сделать...

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      Рейтинг: +51904

      portero 1 час назад

      жаль Черников еще лечится, неплохой паренёк....
      Удачи Быкам в Грозном!!!

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