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    «Невероятные вещи». РПЛ показала сейвы Гудиева в матче с «Зенитом»

    Пресс-служба РПЛ впечатлена игрой вратаря «Ахмата» Виталия Гудиева в матче седьмого тура РПЛ против «Зенита». Несмотря на его сейвы, грозненцы уступили со счетом 1:3.

    «Виталий Гудиев в матче с «Зенитом» творил невероятные вещи», – написала лига.

    • 26-летний Гудиев в текущем сезоне РПЛ провел 3 матча, пропустил 5 голов.
    • Игрок выступает в Грозном с 2014 года.
    • «Ахмат» в РПЛ идет 9-м.

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    Источник: твиттер РПЛ

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