«Невероятные вещи». РПЛ показала сейвы Гудиева в матче с «Зенитом»

Пресс-служба РПЛ впечатлена игрой вратаря «Ахмата» Виталия Гудиева в матче седьмого тура РПЛ против «Зенита». Несмотря на его сейвы, грозненцы уступили со счетом 1:3.

«Виталий Гудиев в матче с «Зенитом» творил невероятные вещи», – написала лига.