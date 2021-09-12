«Невероятные вещи». РПЛ показала сейвы Гудиева в матче с «Зенитом»

Этот воротчик спас Ахмат от мощного разгрома. Гыгыгы
Пресс-служба РПЛ впечатлена игрой вратаря «Ахмата» Виталия Гудиева в матче седьмого тура РПЛ против «Зенита». Несмотря на его сейвы, грозненцы уступили со счетом 1:3.
«Виталий Гудиев в матче с «Зенитом» творил невероятные вещи», – написала лига.
- 26-летний Гудиев в текущем сезоне РПЛ провел 3 матча, пропустил 5 голов.
- Игрок выступает в Грозном с 2014 года.
- «Ахмат» в РПЛ идет 9-м.
Виталий Гудиев в матче с «Зенитом» творил невероятные вещи⠀#ТинькоффРПЛ #ЗенитАхмат pic.twitter.com/kXfszx4edh— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 12, 2021