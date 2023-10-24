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    • Экс-вратарь «Ахмата» рассказал о подарках Кадырова игрокам

    Экс-вратарь «Ахмата» рассказал о подарках Кадырова игрокам

    Голкипер «Факела» Виталий Гудиев рассказал, какие подарки делал футболистам «Ахмата» глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

    «При мне пару раз Рамзан Ахматович дарил ребятам «Мерседесы». Кому-то доставались хорошие часы. Плюс он часто поощрял всю команду двойными премиальными. Помню, выиграли какой-то важный матч. Кадыров заходит с хорошим настроением, мы ему кричим: «Двойные!» Он на нас смотрит: «Ладно, заслужили». Бывало, что в футбол с нами тоже играл», – рассказал Гудиев.

    • Гудиев выступал за грозненский клуб с 2014 по 2022 год.
    • Всего он провел 49 матчей в основной команде «Ахмата» в чемпионате и Кубке России.

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    Источник: Sport24

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    24.10.2023 10:20
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