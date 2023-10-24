Экс-вратарь «Ахмата» рассказал о подарках Кадырова игрокам

Голкипер «Факела» Виталий Гудиев рассказал, какие подарки делал футболистам «Ахмата» глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«При мне пару раз Рамзан Ахматович дарил ребятам «Мерседесы». Кому-то доставались хорошие часы. Плюс он часто поощрял всю команду двойными премиальными. Помню, выиграли какой-то важный матч. Кадыров заходит с хорошим настроением, мы ему кричим: «Двойные!» Он на нас смотрит: «Ладно, заслужили». Бывало, что в футбол с нами тоже играл», – рассказал Гудиев.
- Гудиев выступал за грозненский клуб с 2014 по 2022 год.
- Всего он провел 49 матчей в основной команде «Ахмата» в чемпионате и Кубке России.
Источник: Sport24