Экс-вратарь «Ахмата» рассказал о подарках Кадырова игрокам

Голкипер «Факела» Виталий Гудиев рассказал, какие подарки делал футболистам «Ахмата» глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«При мне пару раз Рамзан Ахматович дарил ребятам «Мерседесы». Кому-то доставались хорошие часы. Плюс он часто поощрял всю команду двойными премиальными. Помню, выиграли какой-то важный матч. Кадыров заходит с хорошим настроением, мы ему кричим: «Двойные!» Он на нас смотрит: «Ладно, заслужили». Бывало, что в футбол с нами тоже играл», – рассказал Гудиев.