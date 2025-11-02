Введите ваш ник на сайте
«Все против вратарей»: Гудиев – о новом правиле

Вчера, 16:18
2

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев не очень доволен новым правилом восьми секунд.

  • Теперь, если вратарь в течение 8 секунд не вводит мяч в игру, в сторону его ворот назначается угловой.
  • Это произошло с Гудиевым накануне в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).
  • Виталий – воспитанник «Ахмата».

– Какие эмоции были, когда так долго смотрели ВАР?

– Опустошение. Первый гол отменили, потом второй мяч тоже отменяют. После это было эмоциональный подъeм, которого, если так вспоминать, у меня не было в карьере. Плюс угловой придумал себе. Наверное, в историю попал – первый вратарь, на котором дали такой угловой. Надо было просто вынести мяч.

Но, с другой стороны, хорошо – защитники будут понимать, что быстрее надо выходить. Времени у вратарей, когда мяч в руках, не бывает много. Для вратарей «правило восьми секунд» – точно не хорошо. Но не будем эгоистичны, наверное, это сделано в плане зрелищности, чтобы мяч постоянно был в игре. Понять можно, но всe против вратарей.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Гудиев Виталий
Комментарии (2)
ScarlettOgusania
1762090238
правильно сделали, надо было ужесточить правила, чтобы не тянули время своими лёжками на мяче, не ввёл мяч за 8 секунд - штрафной в твои ворота с любой точки линии штрафной..!
Ответить
Томик
1762099546
Внесли изменение по пробитию углового. И, между прочим, добавили 2 секунды вратарям. Раньше было шесть и свободный. Но на это правило давно йух забили - решили освежить. А как Гудиев играл в футбол, этого не зная?
Ответить
