6 сентября в рамках 8 тура Второй лиги А состоится яркое сибирское дерби – «Сибирь» примет «Тюмень» на своeм поле. Обе команды демонстрируют результативный футбол и активно борются за места в верхней части таблицы, а их текущее состояние говорит о высокой вероятности зрелищного противостояния.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска после семи туров имеет в активе 11 очков и уверенно располагается в середине таблицы. В последних матчах «Сибирь» прибавила в атакующих действиях – 13 голов за пять игр подтверждают хороший тонус впереди. Особенно впечатлили победы над «Аланией» (4:1) и «Динамо Киров» (4:1), где сибиряки продемонстрировали агрессивный и сбалансированный футбол.

Однако оборона не всегда справляется с нагрузкой – 5 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из четырeх игр, в которых команда не уходит с поля без пропущенного мяча, указывают на уязвимость тыла. Тем не менее домашние результаты вселяют уверенность: «Сибирь» не проигрывает в пяти из семи последних игр на своeм поле.

«Тюмень»

Клуб из Тюменской области выглядит одной из самых зрелищных команд турнира. За последние пять матчей «Тюмень» забила 18 голов, в среднем – 3.6 за игру, что делает еe одной из самых результативных команд лиги. В атаке «Тюмень» действует смело и раскрепощeнно, что хорошо видно по матчам против «Динамо-2» (6:0) и «Динамо Киров» (4:1).

Однако столь высокий атакующий темп не всегда сопровождается надeжной игрой в обороне: 6 пропущенных мячей за пять матчей и отсутствие сухих матчей в семи турах говорят о проблемах с удержанием счeта. Команда любит играть первым номером, но и даeт пространство сопернику, чем «Сибирь» вполне способна воспользоваться.

Факты о командах:

«Сибирь»

Не проигрывает в 4 последних матчах

В среднем: 2.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах

Победа 4:1 над «Аланией» в гостях в прошлом туре

«Тюмень»

Забивает в 13 матчах подряд

В среднем: 3.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

3 победы в 5 крайних играх

Прогноз на матч «Сибирь» – «Тюмень»

Команды находятся в отличной атакующей форме и предпочитают действовать на встречных курсах. «Сибирь» стабильно использует домашнее преимущество, а «Тюмень» выжимает максимум из своих атакующих возможностей, даже на выезде. При этом обороны обеих сторон выглядят нестабильно, что делает голевой сценарий наиболее вероятным. Ожидается упорная и результативная встреча, где обе команды смогут отличиться. Учитывая баланс сил, вариант с тоталом и обменом голами выглядит логичным решением.

