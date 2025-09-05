Введите ваш ник на сайте
«Сибирь» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.78

05 сентября 2025 8:59
Сибирь - Тюмень
06 сент. 2025, суббота 12:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Обе забьют
Сделать ставку

6 сентября в рамках 8 тура Второй лиги А состоится яркое сибирское дерби – «Сибирь» примет «Тюмень» на своeм поле. Обе команды демонстрируют результативный футбол и активно борются за места в верхней части таблицы, а их текущее состояние говорит о высокой вероятности зрелищного противостояния.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска после семи туров имеет в активе 11 очков и уверенно располагается в середине таблицы. В последних матчах «Сибирь» прибавила в атакующих действиях – 13 голов за пять игр подтверждают хороший тонус впереди. Особенно впечатлили победы над «Аланией» (4:1) и «Динамо Киров» (4:1), где сибиряки продемонстрировали агрессивный и сбалансированный футбол.

Однако оборона не всегда справляется с нагрузкой – 5 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из четырeх игр, в которых команда не уходит с поля без пропущенного мяча, указывают на уязвимость тыла. Тем не менее домашние результаты вселяют уверенность: «Сибирь» не проигрывает в пяти из семи последних игр на своeм поле.

«Тюмень»

Клуб из Тюменской области выглядит одной из самых зрелищных команд турнира. За последние пять матчей «Тюмень» забила 18 голов, в среднем – 3.6 за игру, что делает еe одной из самых результативных команд лиги. В атаке «Тюмень» действует смело и раскрепощeнно, что хорошо видно по матчам против «Динамо-2» (6:0) и «Динамо Киров» (4:1).

Однако столь высокий атакующий темп не всегда сопровождается надeжной игрой в обороне: 6 пропущенных мячей за пять матчей и отсутствие сухих матчей в семи турах говорят о проблемах с удержанием счeта. Команда любит играть первым номером, но и даeт пространство сопернику, чем «Сибирь» вполне способна воспользоваться.

Факты о командах:

«Сибирь»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Победа 4:1 над «Аланией» в гостях в прошлом туре

«Тюмень»

  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем: 3.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • 3 победы в 5 крайних играх

Личные встречи
17% (1)
50% (3)
33% (2)
6
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
1.5
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Вторая лига. Группа 4, 5 тур
Сибирь
0 : 2
04.06.2023
Тюмень
Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур
Сибирь
0 : 0
09.04.2023
Тюмень
Россия. Вторая лига. Группа 4, 4 тур
Тюмень
2 : 2
14.08.2022
Сибирь
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 29 тур
Сибирь
0 : 4
28.05.2022
Тюмень
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 2 тур
Тюмень
0 : 3
24.07.2021
Сибирь
Россия. ПФЛ. Группа 4, 3 тур
Сибирь
1 : 1
23.08.2020
Тюмень
Показать все

Прогноз на матч «Сибирь» – «Тюмень»

Команды находятся в отличной атакующей форме и предпочитают действовать на встречных курсах. «Сибирь» стабильно использует домашнее преимущество, а «Тюмень» выжимает максимум из своих атакующих возможностей, даже на выезде. При этом обороны обеих сторон выглядят нестабильно, что делает голевой сценарий наиболее вероятным. Ожидается упорная и результативная встреча, где обе команды смогут отличиться. Учитывая баланс сил, вариант с тоталом и обменом голами выглядит логичным решением.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Фора 0 на «Тюмень» – коэффициент 2.10

1.78
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Тюмень Сибирь
Рекомендуем
18+
