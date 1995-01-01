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    Тюмень - результаты

    Город Тюмень
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт http://www.fc-tyumen.ru/
    Стадион Геолог
    Тренер Игорь Меньщиков
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    17 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Оренбург-2 0:2 Тюмень
    16 тур
    		1 ноября, вторник 15:00 Тюмень 4:0 Иртыш
    15 тур
    		29 октября, суббота 14:00 Тюмень 1:0 Динамо
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 14:00 Носта 0:2 Тюмень
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 12:00 Торпедо Миасс 0:4 Тюмень
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 12:30 Урал-2 2:2 Тюмень
    11 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Тюмень 2:2 Урал-2
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 17:00 Тюмень 1:2 Торпедо Миасс
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Тюмень 2:1 Носта
    8 тур
    		9 сентября, пятница 10:00 Динамо 1:1 Тюмень
    7 тур
    		6 сентября, вторник 16:00 Иртыш 0:3 Тюмень
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Тюмень 1:0 Оренбург-2
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 15:00 Зенит-Ижевск 1:1 Тюмень
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Тюмень 2:2 Новосибирск
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 16:00 Химик-Август 1:1 Тюмень
    2 тур
    		30 июля, суббота 15:00 Челябинск 0:3 Тюмень
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Тюмень 4:0 Амкар-Пермь
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