Турниры:

Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Вторая лига. Группа 4. 2022/2023 Россия. ФНЛ 2. Группа 4. 2021/2022 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. ПФЛ. Группа 4. 2020/2021 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2019/2020 Россия. ФНЛ. 2018/2019 Россия. ФНЛ. 2017/2018 Россия. ФНЛ. 2016/2017 Россия. ФНЛ. 2015/2016 Россия. Кубок ФНЛ. 2015 Россия. ФНЛ. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009 Чемпионат России. 1998 Чемпионат России. 1997 Чемпионат России. 1995 Чемпионат России. 1994 Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992