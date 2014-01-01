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Вторая Лига А «Серебро»
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Тюмень
Результаты
€ 3 млн
Тюмень - результаты матчей
Тюмень
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Геолог
Сайт:
http://www.fc-tyumen.ru/
Тренер:
Виктор Тренев
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Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. 2026
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. Первая лига. 2024/2025
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. Первая лига. 2023/2024
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Вторая лига. Группа 4. 2022/2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 4. 2021/2022
Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. ПФЛ. Группа 4. 2020/2021
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2019/2020
Россия. ФНЛ. 2018/2019
Россия. ФНЛ. 2017/2018
Россия. ФНЛ. 2016/2017
Россия. ФНЛ. 2015/2016
Россия. Кубок ФНЛ. 2015
Россия. ФНЛ. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009
Чемпионат России. 1998
Чемпионат России. 1997
Чемпионат России. 1995
Чемпионат России. 1994
Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992
13.09 | 14:00
Амкар-Пермь
2 : 3
Тюмень
05.09 | 15:00
Тюмень
5 : 2
Динамо-2
30.08 | 16:00
Тюмень
5 : 0
Иртыш
23.08 | 13:00
Зенит-2
1 : 1
Тюмень
16.08 | 16:00
Тюмень
4 : 3
Торпедо Миасс
08.08 | 17:00
Динамо Ставрополь
1 : 0
Тюмень
01.08 | 17:00
Тюмень
0 : 2
Амкар-Пермь
25.07 | 20:00
Динамо-2
0 : 2
Тюмень
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