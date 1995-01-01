Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
|17 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Оренбург-2
|0:2
|Тюмень
|16 тур
|1 ноября, вторник
|15:00
|Тюмень
|4:0
|Иртыш
|15 тур
|29 октября, суббота
|14:00
|Тюмень
|1:0
|Динамо
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|14:00
|Носта
|0:2
|Тюмень
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|12:00
|Торпедо Миасс
|0:4
|Тюмень
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|12:30
|Урал-2
|2:2
|Тюмень
|11 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Тюмень
|2:2
|Урал-2
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Тюмень
|1:2
|Торпедо Миасс
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Тюмень
|2:1
|Носта
|8 тур
|9 сентября, пятница
|10:00
|Динамо
|1:1
|Тюмень
|7 тур
|6 сентября, вторник
|16:00
|Иртыш
|0:3
|Тюмень
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Тюмень
|1:0
|Оренбург-2
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|15:00
|Зенит-Ижевск
|1:1
|Тюмень
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Тюмень
|2:2
|Новосибирск
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|16:00
|Химик-Август
|1:1
|Тюмень
|2 тур
|30 июля, суббота
|15:00
|Челябинск
|0:3
|Тюмень
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Тюмень
|4:0
|Амкар-Пермь