Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
6
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
23
4
19
20
8
5
1
2
20
11
9
16
7
4
1
2
17
11
6
13
8
3
0
5
13
13
0
9
7
2
2
3
7
13
-6
8
8
2
1
5
7
20
-13
7
8
1
1
6
5
20
-15
4
Команда
1
2
6
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
17
2
15
13
4
3
0
1
14
7
7
9
4
2
0
2
8
4
4
6
4
1
2
1
5
5
0
5
3
1
1
1
9
6
3
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
4
1
0
3
1
8
-7
3
Команда
2
3
4
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
8
5
3
9
3
2
1
0
6
2
4
7
4
2
1
1
6
4
2
7
4
1
1
2
6
12
-6
4
4
1
0
3
5
9
-4
3
3
1
0
2
2
8
-6
3
5
0
1
4
3
16
-13
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире