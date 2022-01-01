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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Тюмень
Состав
€ 3 млн
Тюмень - состав команды
Тюмень
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Геолог
Сайт:
http://www.fc-tyumen.ru/
Тренер:
Виктор Тренев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
72
Магомедов Яхья
Вра
19
-
35
Кокарев Валерий
Вра
20
-
54
Лукин Даниил
Вра
19
-
13
Петров Михаил
Защ
29
€ 0.225 млн
90
Шакуро Павел
Защ
29
€ 0.2 млн
2
Полев Алексей
Защ
21
€ 0.175 млн
5
Тоневицкий Евгений
Защ
22
€ 0.175 млн
96
Рукас Томас
Защ
30
€ 0.125 млн
23
Зуйков Сергей
Защ
32
€ 0.125 млн
38
Захаров Глеб
Защ
25
€ 0.1 млн
51
Кулаев Марат
Защ
19
€ 0.025 млн
6
Чемакин Кирилл
Защ
20
€ 0.025 млн
2
Лукиных Константин
Защ
19
-
6
Лузин Сергей
Защ
21
-
3
Поляков Максим
Пол
27
€ 0.3 млн
11
Бабаев Владлен
Пол
29
€ 0.3 млн
97
Таликин Дамир
Пол
26
€ 0.25 млн
56
Демьянов Виктор
Пол
27
€ 0.25 млн
9
Камлашев Даниил
Пол
24
€ 0.175 млн
70
Марьянов Андрей
Пол
21
€ 0.125 млн
7
Рощин Антон
Пол
21
€ 0.1 млн
17
Зазвонкин Иван
Пол
22
€ 0.1 млн
90
Мокаев Ислам
Пол
23
€ 0.025 млн
47
Глухов Елизар
Пол
20
-
95
Обороча Иван
Пол
20
-
0
Grinvald Vadim
Пол
-
54
Дрягин Тимофей
Пол
-
17
Шитов Виталий
Нап
23
€ 0.25 млн
27
Офицеров Максим
Нап
21
€ 0.175 млн
10
Татаринов Евгений
Нап
27
€ 0.175 млн
78
Боярских Кирилл
Нап
22
€ 0.1 млн
74
Аношин Артем
Нап
21
€ 0.025 млн
11
Дмитриев Максим
Нап
25
-
99
Абакумов Максим
Нап
18
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 13, нападающих: 7
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