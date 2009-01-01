Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|23
|Чистяков Никита
|Защ
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.25 млн.
|4
|Милютин Вадим
|Защ
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.15 млн.
|88
|Тюрин Владислав
|Пол
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|35
|Телков Игорь
|Вра
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|44
|Любаков Егор
|Вра
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|95
|Едапин Максим
|Вра
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Шабаев Ильдар
|Защ
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Столяренко Александр
|Защ
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|Гузь Дмитрий
|Защ
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Пасько Артем
|Защ
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|91
|Кузнецов Андрей
|Защ
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Радченко Николай
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|72
|Бем Александр
|Защ
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|Петров Михаил
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|96
|Сметанин Иван
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Ходак Владимир
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|76
|Маурин Дмитрий
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|74
|Сомов Сергей
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Коронов Игорь
|Пол
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|Шляпкин Алексей
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|Коротаев Александр
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Малеев Артемий
|Пол
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|70
|Анисимов Анатолий
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|81
|Николаев Олег
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Глухов Егор
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|72
|Кошелев Сергей
|Пол
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|Шарифуллин Линар
|Пол
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|57
|Болотов Евгений
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Лаптев Владимир
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|37
|Симутенков Вадим
|Пол
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|77
|Мошев Юрий
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|55
|Бирюков Максим
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|73
|Снигирев Владимир
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|39
|Кобялко Антон
|Нап
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Казанков Максим
|Нап
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Бирюков Михаил
|Нап
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|76
|Шитов Виталий
|Нап
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Козлов Александр
|Нап
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Кузнецов Валерий
|Нап
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|99
|Шумилин Сергей
|Нап
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Касаткин Никита
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|99
|Татаринов Евгений
|Нап
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|34
|Балахонцев Никита
|Нап
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.25 млн.
|11
|Павлов Даниил
|Нап
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.075 млн.
|77
|Порохов Илья
|Нап
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.25 млн.
Всего игроков: 45, из них вратарей: 3, защитников: 14, полузащитников: 16, нападающих: 12