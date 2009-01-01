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    Тюмень - состав

    Город Тюмень
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://www.fc-tyumen.ru/
    Стадион Геолог
    Тренер Игорь Меньщиков
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    23 Чистяков Никита Россия Защ 22 - - - - - € 0.25 млн.
    4 Милютин Вадим Россия Защ 21 - - - - - € 0.15 млн.
    88 Тюрин Владислав Россия Пол 23 - - - - - € 0.1 млн.
    35 Телков Игорь Россия Вра 34 - - - - - -
    44 Любаков Егор Россия Вра 24 - - - - - -
    95 Едапин Максим Россия Вра 23 - - - - - -
    22 Шабаев Ильдар Россия Защ 38 - - - - - -
    20 Столяренко Александр Россия Защ 32 - - - - - -
    28 Гузь Дмитрий Россия Защ 35 - - - - - -
    3 Пасько Артем Россия Защ 31 - - - - - -
    91 Кузнецов Андрей Россия Защ 35 - - - - - -
    14 Радченко Николай Россия Защ 27 - - - - - -
    72 Бем Александр Россия Защ 22 - - - - - -
    13 Петров Михаил Россия Защ 26 - - - - - -
    96 Сметанин Иван Россия Защ 27 - - - - - -
    23 Ходак Владимир Россия Защ 23 - - - - - -
    76 Маурин Дмитрий Россия Защ 26 - - - - - -
    74 Сомов Сергей Россия Защ 26 - - - - - -
    14 Коронов Игорь Россия Пол 37 - - - - - -
    13 Шляпкин Алексей Россия Пол 35 - - - - - -
    24 Коротаев Александр Россия Пол 30 - - - - - -
    8 Малеев Артемий Россия Пол 32 - - - - - -
    70 Анисимов Анатолий Россия Пол 25 - - - - - -
    81 Николаев Олег Россия Пол 25 - - - - - -
    17 Глухов Егор Россия Пол 25 - - - - - -
    72 Кошелев Сергей Россия Пол 36 - - - - - -
    33 Шарифуллин Линар Россия Пол 21 - - - - - -
    57 Болотов Евгений Россия Пол 22 - - - - - -
    20 Лаптев Владимир Россия Пол 22 - - - - - -
    37 Симутенков Вадим Россия Пол 21 - - - - - -
    77 Мошев Юрий Россия Пол 24 - - - - - -
    55 Бирюков Максим Россия Пол 25 - - - - - -
    73 Снигирев Владимир Россия Пол 25 - - - - - -
    39 Кобялко Антон Россия Нап 37 - - - - - -
    10 Казанков Максим Россия Нап 36 - - - - - -
    17 Бирюков Михаил Россия Нап 36 - - - - - -
    76 Шитов Виталий Россия Нап 20 - - - - - -
    7 Козлов Александр Россия Нап 30 - - - - - -
    19 Кузнецов Валерий Россия Нап 25 - - - - - -
    99 Шумилин Сергей Россия Нап 33 - - - - - -
    10 Касаткин Никита Россия Нап 26 - - - - - -
    99 Татаринов Евгений Россия Нап 24 - - - - - -
    34 Балахонцев Никита Россия Нап 20 - - - - - € 0.25 млн.
    11 Павлов Даниил Россия Нап 21 - - - - - € 0.075 млн.
    77 Порохов Илья Россия Нап 22 - - - - - € 0.25 млн.
    Всего игроков: 45, из них вратарей: 3, защитников: 14, полузащитников: 16, нападающих: 12
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