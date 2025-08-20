Введите ваш ник на сайте
«Тюмень» – «Ильпар»: прогноз и ставки на матч 21 августа с коэффициентом 1.65

20 августа 2025 8:53
Тюмень - Ильпар
21 авг. 2025, четверг 17:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе команды забьют
Сделать ставку

21 августа на стадионе «Геолог» в рамках второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России встретятся «Тюмень» и «Ильпар». Обе команды подходят к игре в хорошей форме и демонстрируют результативный футбол, что обещает зрелищный матч. «Тюмень» стабильно набирает очки в чемпионате, а «Ильпар» – лидер своего дивизиона и уверенно преодолел первый раунд Кубка. На кону – выход в следующую стадию, поэтому мотивация обеих сторон будет максимальной.

«Тюмень»

Команда уверенно выступает в группе «А» Второй лиги и продолжает стабильно забивать в каждом матче. В последних пяти турах «Тюмень» отличилась 10 раз и выиграла три встречи, включая уверенную победу над «Динамо Киров» (4:1). Даже в проигранных матчах с «Волгарем» и «Аланией» команда показала атакующий потенциал, забив в обеих встречах. В обороне остаются проблемы – 7 пропущенных голов за пять матчей и серия из трeх игр, в которых соперники обязательно находили путь к воротам. Тем не менее дома «Тюмень» чувствует себя комфортно – шесть побед в последних восьми встречах говорят о прочном положении на своeм поле.

«Ильпар»

Клуб из Третьего дивизиона подходит к матчу в фантастической форме – шесть побед подряд, включая волевую победу над «Ностой» (3:2) в Кубке. Команда демонстрирует атакующий стиль и высокую реализацию: 14 голов за последние 5 игр и впечатляющий показатель 2.8 забитых мяча за матч. «Ильпар» стабильно поражает ворота соперников – уже 13 матчей подряд команда не уходит с поля без гола. В обороне коллектив пропускает меньше, чем «Тюмень» – 5 голов за 5 игр, но не без уязвимостей: в матче с «Ностой» допустили два мяча от соперника аналогичного уровня.

Факты о командах

«Тюмень»

  • Забивает в 10 последних матчах
  • В 5 последних играх – 10 голов (в среднем 2.00 за игру)
  • Пропустила 7 мячей за 5 игр (в среднем 1.40 за матч)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

«Ильпар»

  • Серия из 6 побед подряд
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • 14 голов за 5 игр (в среднем 2.80 за матч)
  • Пропускает 1.00 гола в среднем за матч

Прогноз на матч

Обе команды находятся в хорошей атакующей форме. «Тюмень» уверенно играет дома, но и «Ильпар» выглядит крайне опасно в атаке. Сильная серия гостей из Третьего дивизиона может быть прервана более классной командой на выезде, но забитый мяч от гостей почти гарантирован. «Тюмень» фаворит встречи, однако в условиях кубкового турнира недооценка соперника может привести к неприятностям. Оптимальный сценарий – открытая игра с голами с обеих сторон, где решающую роль сыграет более высокий уровень и домашнее поле «Тюмени».

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
  • Победа «Тюмени» – коэффициент 1.75

1.65
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Ильпар Тюмень
  • Читайте нас: 