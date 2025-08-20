21 августа на стадионе «Геолог» в рамках второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России встретятся «Тюмень» и «Ильпар». Обе команды подходят к игре в хорошей форме и демонстрируют результативный футбол, что обещает зрелищный матч. «Тюмень» стабильно набирает очки в чемпионате, а «Ильпар» – лидер своего дивизиона и уверенно преодолел первый раунд Кубка. На кону – выход в следующую стадию, поэтому мотивация обеих сторон будет максимальной.

«Тюмень»

Команда уверенно выступает в группе «А» Второй лиги и продолжает стабильно забивать в каждом матче. В последних пяти турах «Тюмень» отличилась 10 раз и выиграла три встречи, включая уверенную победу над «Динамо Киров» (4:1). Даже в проигранных матчах с «Волгарем» и «Аланией» команда показала атакующий потенциал, забив в обеих встречах. В обороне остаются проблемы – 7 пропущенных голов за пять матчей и серия из трeх игр, в которых соперники обязательно находили путь к воротам. Тем не менее дома «Тюмень» чувствует себя комфортно – шесть побед в последних восьми встречах говорят о прочном положении на своeм поле.

«Ильпар»

Клуб из Третьего дивизиона подходит к матчу в фантастической форме – шесть побед подряд, включая волевую победу над «Ностой» (3:2) в Кубке. Команда демонстрирует атакующий стиль и высокую реализацию: 14 голов за последние 5 игр и впечатляющий показатель 2.8 забитых мяча за матч. «Ильпар» стабильно поражает ворота соперников – уже 13 матчей подряд команда не уходит с поля без гола. В обороне коллектив пропускает меньше, чем «Тюмень» – 5 голов за 5 игр, но не без уязвимостей: в матче с «Ностой» допустили два мяча от соперника аналогичного уровня.

Факты о командах

«Тюмень»

Забивает в 10 последних матчах

В 5 последних играх – 10 голов (в среднем 2.00 за игру)

Пропустила 7 мячей за 5 игр (в среднем 1.40 за матч)

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

«Ильпар»

Серия из 6 побед подряд

Забивает в 13 матчах подряд

14 голов за 5 игр (в среднем 2.80 за матч)

Пропускает 1.00 гола в среднем за матч

Прогноз на матч

Обе команды находятся в хорошей атакующей форме. «Тюмень» уверенно играет дома, но и «Ильпар» выглядит крайне опасно в атаке. Сильная серия гостей из Третьего дивизиона может быть прервана более классной командой на выезде, но забитый мяч от гостей почти гарантирован. «Тюмень» фаворит встречи, однако в условиях кубкового турнира недооценка соперника может привести к неприятностям. Оптимальный сценарий – открытая игра с голами с обеих сторон, где решающую роль сыграет более высокий уровень и домашнее поле «Тюмени».

