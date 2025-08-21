Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. Кубок
Тюмень - Ильпар
Тюмень - Ильпар: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Тюмень
21.08.2025, четверг, 17:00
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
- : -
Не начался
Ильпар
Матч
Статистика матча Тюмень - Ильпар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Тюмень
Ильпар
«Алания» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
Вчера, 19:16
«Тюмень» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85
9 августа, 10:12
«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75
5 августа, 08:27
«Волгарь» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.76
2 августа, 09:48
«Тюмень» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.75
26 июля, 09:11
«Алания» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
Вчера, 19:16
«Тюмень» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85
9 августа, 10:12
«Волгарь» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.76
2 августа, 09:48
«Тюмень» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.75
26 июля, 09:11
«Тюмени» предстоит сделать 900-километровый крюк, чтобы попасть домой после матча в Иваново
21 июля, 23:55
2
«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75
5 августа, 08:27
Больше новостей
Россия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Последние матчи
Все
Тюмень
Ильпар
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Тюмень
4 : 1
10.08.2025
Динамо Киров
Россия. Кубок, 1 раунд
Ильпар
3 : 2
06.08.2025
Носта
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Волгарь
3 : 2
03.08.2025
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Тюмень
1 : 0
27.07.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Текстильщик
2 : 1
20.07.2025
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Тюмень
4 : 1
10.08.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Волгарь
3 : 2
03.08.2025
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Тюмень
1 : 0
27.07.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Текстильщик
2 : 1
20.07.2025
Тюмень
Россия. Первая лига, 34 тур
Енисей
4 : 3
24.05.2025
Тюмень
Россия. Кубок, 1 раунд
Ильпар
3 : 2
06.08.2025
Носта
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: