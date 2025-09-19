20 сентября 2025 года в 16:00 по Москве состоится матч десятого тура российской Второй лиги. На стадионе «Рощино-Арена» «Ленинградец» сыграет с «Тюменью».

«Ленинградец»

Команда тренера Максима Астафьева занимает седьмую строчку в своей группе во Второй лиге. У «Ленинградца» есть шанс догнать своего ближайшего соперника по набранным очкам и улучшить положение в таблице.

Последние три игры:

Динамо Киров – Ленинградец 0:1

Ленинградец – Волгарь 1:2

Ленинградец – Динамо-2 (Москва) 3:0

«Тюмень»

«Тюмень» еще совсем недавно бегала в Первой лиге и планирует вернуться во второй эшелон российского футбола по итогам кампании 2025/2026. На данном этапе сезона подопечные Игоря Меньшикова пятые в таблице с 13 набранными очками.

Последние три игры:

Тюмень – Машук-КМВ 3:3

Волна – Тюмень 1:1

Сибирь – Тюмень 1:0

Очные встречи:

Тюмень – Ленинградец 1:0

Ленинградец – Тюмень 2:1

Ленинградец – Тюмень 1:0

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Тюмень»

«Ленинградец» неплохо играет с «Тюменью» на своем поле, однако гости выглядят более опытной командой прямо сейчас. Считаем, что «Тюмень» как минимум не уступит на «Рощино-Арене».

Прогноз: победа «Тюмени» с форой 0, коэф. – 2.0