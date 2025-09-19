Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ленинградец» - «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.0

19 сентября 2025 11:00
Ленинградец - Тюмень
20 сент. 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Тюмени» с форой 0
Сделать ставку

20 сентября 2025 года в 16:00 по Москве состоится матч десятого тура российской Второй лиги. На стадионе «Рощино-Арена» «Ленинградец» сыграет с «Тюменью».

«Ленинградец»

Команда тренера Максима Астафьева занимает седьмую строчку в своей группе во Второй лиге. У «Ленинградца» есть шанс догнать своего ближайшего соперника по набранным очкам и улучшить положение в таблице.

Последние три игры:

  • Динамо Киров – Ленинградец 0:1
  • Ленинградец – Волгарь 1:2
  • Ленинградец – Динамо-2 (Москва) 3:0

«Тюмень»

«Тюмень» еще совсем недавно бегала в Первой лиге и планирует вернуться во второй эшелон российского футбола по итогам кампании 2025/2026. На данном этапе сезона подопечные Игоря Меньшикова пятые в таблице с 13 набранными очками.

Последние три игры:

  • Тюмень – Машук-КМВ 3:3
  • Волна – Тюмень 1:1
  • Сибирь – Тюмень 1:0

Очные встречи:

  • Тюмень – Ленинградец 1:0
  • Ленинградец – Тюмень 2:1
  • Ленинградец – Тюмень 1:0

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Тюмень»

«Ленинградец» неплохо играет с «Тюменью» на своем поле, однако гости выглядят более опытной командой прямо сейчас. Считаем, что «Тюмень» как минимум не уступит на «Рощино-Арене».

Прогноз: победа «Тюмени» с форой 0, коэф. – 2.0

2.00
Победа «Тюмени» с форой 0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Тюмень Ленинградец
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 