20 сентября 2025 года в 16:00 по Москве состоится матч десятого тура российской Второй лиги. На стадионе «Рощино-Арена» «Ленинградец» сыграет с «Тюменью».
Команда тренера Максима Астафьева занимает седьмую строчку в своей группе во Второй лиге. У «Ленинградца» есть шанс догнать своего ближайшего соперника по набранным очкам и улучшить положение в таблице.
Последние три игры:
- Динамо Киров – Ленинградец 0:1
- Ленинградец – Волгарь 1:2
- Ленинградец – Динамо-2 (Москва) 3:0
«Тюмень»
«Тюмень» еще совсем недавно бегала в Первой лиге и планирует вернуться во второй эшелон российского футбола по итогам кампании 2025/2026. На данном этапе сезона подопечные Игоря Меньшикова пятые в таблице с 13 набранными очками.
Последние три игры:
- Тюмень – Машук-КМВ 3:3
- Волна – Тюмень 1:1
- Сибирь – Тюмень 1:0
Очные встречи:
- Тюмень – Ленинградец 1:0
- Ленинградец – Тюмень 2:1
- Ленинградец – Тюмень 1:0
Прогноз на матч «Ленинградец» – «Тюмень»
«Ленинградец» неплохо играет с «Тюменью» на своем поле, однако гости выглядят более опытной командой прямо сейчас. Считаем, что «Тюмень» как минимум не уступит на «Рощино-Арене».
Прогноз: победа «Тюмени» с форой 0, коэф. – 2.0