«Тюмень» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 2.00

27 сентября 2025 10:15
Тюмень - Волгарь
28 сент. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Волгарь не проиграет (X2)
Сделать ставку

28 сентября состоится матч 11-го тура Второй лиги А, где «Тюмень» примет «Волгарь». Обе команды находятся в верхней части таблицы и разделены всего одним очком: хозяева с 14 баллами занимают шестую строчку, гости с 15 очками идут пятыми. Это противостояние имеет особое значение для турнирных перспектив, и встреча обещает напряжeнную борьбу.

«Тюмень»

Хозяева переживают непростую серию – команда не выигрывает в шести последних матчах. В атаке «Тюмень» демонстрирует определeнную стабильность: 7 голов за 5 встреч, при этом команда забивает в трeх матчах подряд. Но оборона является слабым местом: за тот же период пропущено 9 мячей, а в среднем соперники поражают ворота сибиряков 1.80 раза за игру. Тем не менее фактор домашнего поля может сыграть роль, так как команда обычно действует активнее при поддержке трибун.

«Волгарь»

Астраханский коллектив подходит к игре в хорошей форме – 4 матча без поражений, включая победу над «Аланией». Важная особенность – «Волгарь» стабильно забивает в последних шести играх, при этом пропускает немного: всего 3 мяча в пяти встречах. Средние показатели тоже внушают доверие – 1.20 забитого и 0.60 пропущенного гола за матч. Такая стабильность в обороне и способность реализовывать моменты позволяют рассматривать «Волгарь» в роли фаворита этой встречи, несмотря на статус гостя.

Факты о командах

«Тюмень»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • В 5 последних играх: 1.40 забитого, 1.80 пропущенного в среднем
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 5 последних встречах

«Волгарь»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В 5 последних играх: 1.20 забитого, 0.60 пропущенного в среднем
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • 15 очков после 10 туров, 5-е место

Личные встречи
31% (4)
15% (2)
54% (7)
12
Забитых мячей
20
0.92
В среднем за матч
1.54
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Волгарь
3 : 2
03.08.2025
Тюмень
Россия. Первая лига, 27 тур
Волгарь
1 : 2
13.04.2024
Тюмень
Россия. Первая лига, 14 тур
Тюмень
1 : 0
14.10.2023
Волгарь
Россия. Кубок, 1/32 финала
Тюмень
0 : 3
05.10.2022
Волгарь
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тюмень
3 : 1
31.03.2018
Волгарь
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1 : 0
06.09.2017
Тюмень
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
2 : 0
13.11.2016
Тюмень
Россия. ФНЛ, 4 тур
Тюмень
1 : 0
27.07.2016
Волгарь
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
1 : 1
25.04.2016
Тюмень
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0 : 2
11.10.2015
Волгарь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тюмень
0 : 1
30.05.2015
Волгарь
Россия. Кубок ФНЛ, 1/2 финала
Тюмень
0 : 3
20.02.2015
Волгарь
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
2 : 2
06.07.2014
Тюмень
Показать все

Прогноз на матч «Тюмень» – «Волгарь»

Учитывая текущие показатели, «Тюмень» имеет проблемы в защите и редко уходит с поля без пропущенных голов. «Волгарь» же на подъeме и сочетает уверенную оборону с результативной атакой. Вероятно, гости сумеют навязать свою игру и как минимум не уступят. Сценарий матча предполагает либо минимальное преимущество «Волгаря», либо ничейный исход, а также умеренную результативность.

Рекомендованные ставки

  • Волгарь не проиграет (X2) – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.8

2.00
Волгарь не проиграет (X2)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Волгарь Тюмень
