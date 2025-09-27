28 сентября состоится матч 11-го тура Второй лиги А, где «Тюмень» примет «Волгарь». Обе команды находятся в верхней части таблицы и разделены всего одним очком: хозяева с 14 баллами занимают шестую строчку, гости с 15 очками идут пятыми. Это противостояние имеет особое значение для турнирных перспектив, и встреча обещает напряжeнную борьбу.

«Тюмень»

Хозяева переживают непростую серию – команда не выигрывает в шести последних матчах. В атаке «Тюмень» демонстрирует определeнную стабильность: 7 голов за 5 встреч, при этом команда забивает в трeх матчах подряд. Но оборона является слабым местом: за тот же период пропущено 9 мячей, а в среднем соперники поражают ворота сибиряков 1.80 раза за игру. Тем не менее фактор домашнего поля может сыграть роль, так как команда обычно действует активнее при поддержке трибун.

«Волгарь»

Астраханский коллектив подходит к игре в хорошей форме – 4 матча без поражений, включая победу над «Аланией». Важная особенность – «Волгарь» стабильно забивает в последних шести играх, при этом пропускает немного: всего 3 мяча в пяти встречах. Средние показатели тоже внушают доверие – 1.20 забитого и 0.60 пропущенного гола за матч. Такая стабильность в обороне и способность реализовывать моменты позволяют рассматривать «Волгарь» в роли фаворита этой встречи, несмотря на статус гостя.

Факты о командах

«Тюмень»

Не выигрывает в 6 последних матчах

В 5 последних играх: 1.40 забитого, 1.80 пропущенного в среднем

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 5 последних встречах

«Волгарь»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В 5 последних играх: 1.20 забитого, 0.60 пропущенного в среднем

Забивает в 6 матчах подряд

15 очков после 10 туров, 5-е место

Прогноз на матч «Тюмень» – «Волгарь»

Учитывая текущие показатели, «Тюмень» имеет проблемы в защите и редко уходит с поля без пропущенных голов. «Волгарь» же на подъeме и сочетает уверенную оборону с результативной атакой. Вероятно, гости сумеют навязать свою игру и как минимум не уступят. Сценарий матча предполагает либо минимальное преимущество «Волгаря», либо ничейный исход, а также умеренную результативность.

Рекомендованные ставки