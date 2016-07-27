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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Волгарь
Тюмень - Волгарь: обзор матча 27 июля 2016
Тюмень
27.07.2016, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
90'
Д. Кленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Волгарь
Замена
К. Ахмедов
️️️️
Д. Кленкин
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Кленкин
90'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
85'
83'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
Д. Кабутов
Замена
А. Шляпкин
️️️️
П. Шакуро
72'
70'
Замена
К. Плиев
️️️️
А. Дышеков
64'
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Радченко
62'
Желтая карточка
А. Радченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
10
Артем Третьяков
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Смирнов
4
Локтионов
30
Таказов
90
Шакуро
77
Павленко
5
Рябокобыленко
22
Шабаев
4
Кленкин
27
Чудин
7
Чуканов
9
Мамтов
3-3-3-1
71
Бучнев
70
Кабутов
66
Жестоков
12
Пинчук
11
Сутормин
33
Дышеков
23
Зуйков
10
Букия
2
Кирисов
9
Яковлев
27
Радченко
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
4
Кленкин
3
Ахмедов
3
Ахмедов
4
Кленкин
90
Шакуро
13
Шляпкин
13
Шляпкин
90
Шакуро
70
Кабутов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
70
Кабутов
33
Дышеков
15
Плиев
15
Плиев
33
Дышеков
27
Радченко
14
Машуков
14
Машуков
27
Радченко
Остались в запасе
Тюмень
Волгарь
10
Артем Третьяков
ЦФ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
10
Артем Третьяков
ЦФ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Волгарь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Геолог
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