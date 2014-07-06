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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Тюмень
Волгарь - Тюмень: обзор матча 06 июля 2014
Волгарь
06.07.2014, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 2
Завершен
Тюмень
19'
А. Алхазов
77'
И. Лукьяновс
28'
В. Гогберашвили
30'
В. Гогберашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Тюмень
90'
+1
Желтая карточка
М. Канаев
Замена
А. Кренделев
️️️️
О. Алейник
89'
81'
Замена
Д. Зарва
️️️️
Х. Мамтов
ГОЛ! 2:2!
И. Лукьяновс
77'
73'
Замена
Д. Гузь
️️️️
Н. Кавтарадзе
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
А. Коломийченко
73'
Замена
Д. Ахба
️️️️
С. Веркашанский
66'
Желтая карточка
С. Веркашанский
65'
Желтая карточка
Д. Иванов
50'
30'
ГОЛ! 1:2!
В. Гогберашвили
28'
ГОЛ! 1:1!
В. Гогберашвили
Желтая карточка
Д. Кириленко
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Алхазов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
34
Олег Алейник
ЛП
33
Денис Кириленко
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
5
Никита Фурсин
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
4-5-1
88
Сикач
32
Терехов
2
Жиров
13
Иванов
7
Зураев
34
Алейник
33
Кириленко
9
Веркашанский
11
Петрович
15
Коломийченко
13
Алхазов
2-1-4-2-1
35
Телков
5
Фурсин
77
Павленко
17
Канаев
7
Данилов
13
Шляпкин
4
Кленкин
87
Гогберашвили
3
Голяткин
80
Кавтарадзе
9
Мамтов
9
Веркашанский
20
Ахба
20
Ахба
9
Веркашанский
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
15
Коломийченко
34
Алейник
33
Кренделев
33
Кренделев
34
Алейник
9
Мамтов
15
Зарва
15
Зарва
9
Мамтов
80
Кавтарадзе
55
Гузь
55
Гузь
80
Кавтарадзе
Остались в запасе
Волгарь
Тюмень
10
Руслан Газзаев
ЦП
23
Сергей Зуйков
ПЗ
71
Станислав Бучнев
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
23
Сергей Зуйков
ПЗ
71
Станислав Бучнев
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Остались в запасе
99
Денис Барышников
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Волгарь - Тюмень
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
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18.10.2026
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10.10.2026
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0 : 1
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Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Центральный
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