Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Тюмень
Волгарь - Тюмень: обзор матча 13 ноября 2016
Волгарь
13.11.2016, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 0
Завершен
Тюмень
70'
С. Зуйков (П)
73'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Тюмень
Желтая карточка
С. Бучнев
90'
Замена
О. Шалаев
️️️️
Р. Акбашев
81'
80'
Желтая карточка
Д. Гузь
76'
Замена
И. Шабаев
️️️️
А. Шляпкин
73'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Пустозеров
ГОЛ! 2:0!
Р. Акбашев
73'
70'
Желтая карточка
К. Ахмедов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Зуйков
70'
Замена
Т. Букия
️️️️
А. Дышеков
64'
Замена
А. Радченко
️️️️
С. Веркашанский
61'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Скворцов
60'
46'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
С. Веркашанский
45'
Желтая карточка
С. Зуйков
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
4-1-3-1-1
71
Бучнев
70
Кабутов
76
Стешин
15
Плиев
23
Зуйков
33
Дышеков
99
Акбашев
10
Газзаев
9
Веркашанский
11
Болонин
92
Скворцов
3-5-1-1
35
Смирнов
55
Гузь
90
Шакуро
77
Павленко
4
Пустозеров
3
Ахмедов
13
Шляпкин
27
Чудин
20
Теленков
7
Чуканов
9
Мамтов
33
Дышеков
10
Букия
10
Букия
33
Дышеков
92
Скворцов
11
Сутормин
11
Сутормин
92
Скворцов
99
Акбашев
18
Шалаев
18
Шалаев
99
Акбашев
9
Веркашанский
27
Радченко
27
Радченко
9
Веркашанский
13
Шляпкин
22
Шабаев
22
Шабаев
13
Шляпкин
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
4
Пустозеров
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
4
Пустозеров
Остались в запасе
Волгарь
Тюмень
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Волгарь - Тюмень
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Тюмень
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+