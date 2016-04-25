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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Тюмень
Волгарь - Тюмень: обзор матча 25 апреля 2016
Волгарь
25.04.2016, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 1
Завершен
Тюмень
57'
Ш. Асильдаров
76'
Д. Кленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Тюмень
90'
Замена
А. Куликов
️️️️
Д. Кленкин
90'
Желтая карточка
А. Павленко
Желтая карточка
А. Байрыев
85'
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Болонин
79'
Замена
Т. Букия
️️️️
О. Алейник
77'
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кленкин
75'
Замена
Г. Кучиев
️️️️
А. Чуканов
67'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Пустозеров
Замена
М. Яковлев
️️️️
Б. Петрович
61'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Асильдаров
57'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
А. Скворцов
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
72
Сергей Кошелев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
4-3-1-2
71
Бучнев
32
Терехов
28
Байрыев
13
Иванов
23
Зуйков
34
Алейник
11
Петрович
33
Кренделев
11
Болонин
9
Асильдаров
92
Скворцов
3-2-3-1-1
35
Смирнов
30
Таказов
4
Локтионов
77
Павленко
90
Шакуро
2
Кичин
4
Пустозеров
4
Кленкин
27
Чудин
7
Чуканов
9
Мамтов
34
Алейник
10
Букия
10
Букия
34
Алейник
11
Болонин
33
Мурихин
33
Мурихин
11
Болонин
92
Скворцов
15
Коломийченко
15
Коломийченко
92
Скворцов
11
Петрович
9
Яковлев
9
Яковлев
11
Петрович
7
Чуканов
19
Кучиев
19
Кучиев
7
Чуканов
4
Кленкин
91
Куликов
91
Куликов
4
Кленкин
4
Пустозеров
13
Шляпкин
13
Шляпкин
4
Пустозеров
Остались в запасе
Волгарь
Тюмень
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
72
Сергей Кошелев
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
72
Сергей Кошелев
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Волгарь - Тюмень
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
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Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Центральный
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