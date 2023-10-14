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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Волгарь
Тюмень - Волгарь: обзор матча 14 октября 2023
Тюмень
14.10.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Волгарь
84'
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Кленкин
84'
Замена
️️️️
Д. Ткачук
Замена
А. Коротаев
️️️️
В. Шитов
81'
Замена
П. Шадрин
️️️️
Е. Татаринов
71'
68'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Т. Жамалетдинов
68'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Н. Маляров
Замена
М. Петров
️️️️
Е. Болотов
46'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Н. Балахонцев
46'
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Синяк
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Илья Порохов
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
88
Иван Маркелов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Любаков
51
Синяк
6
Печенкин
72
Бем
26
Байтуков
57
Болотов
77
Самойлов
34
Балахонцев
17
Шитов
10
Татаринов
11
Порохов
3-2-2-3
71
Одоевский
55
Шляков
58
Зуев
22
Хомуха
7
Маляров
4
Кленкин
23
Ушатов
31
Ткачук
75
Жамалетдинов
17
Лесников
43
Гилязетдинов
57
Болотов
13
Петров
13
Петров
57
Болотов
10
Татаринов
62
Шадрин
62
Шадрин
10
Татаринов
34
Балахонцев
7
Чуканов
7
Чуканов
34
Балахонцев
51
Синяк
88
Маркелов
88
Маркелов
51
Синяк
17
Шитов
24
Коротаев
24
Коротаев
17
Шитов
7
Маляров
17
Анисимов
17
Анисимов
7
Маляров
75
Жамалетдинов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
75
Жамалетдинов
4
Кленкин
22
Косарев
22
Косарев
4
Кленкин
Остались в запасе
Тюмень
Волгарь
16
Андрей Савин
ВР
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Тюмень - Волгарь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
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