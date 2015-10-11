Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Волгарь
Тюмень - Волгарь: обзор матча 11 октября 2015
Тюмень
11.10.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 2
Завершен
Волгарь
38'
А. Алхазов (П)
85'
О. Алейник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Волгарь
89'
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Сутормин
85'
ГОЛ! 0:2!
О. Алейник
84'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Алхазов
76'
Замена
А. Таутиев
️️️️
И. Лукьяновс
73'
Желтая карточка
А. Коломийченко
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Пустозеров
64'
63'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
Р. Газзаев
Желтая карточка
С. Таказов
56'
51'
Желтая карточка
С. Бучнев
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Алхазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Руслан Газзаев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
8
Андрей Полин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
33
Станислав Мурихин
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
3-2-4-1
35
Телков
30
Таказов
91
Куликов
4
Локтионов
77
Павленко
57
Абазов
20
Теленков
4
Кленкин
27
Чудин
4
Пустозеров
9
Мамтов
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
28
Байрыев
13
Иванов
11
Сутормин
32
Терехов
10
Газзаев
33
Кренделев
10
Лукьяновс
34
Алейник
13
Алхазов
4
Пустозеров
93
Маркин
93
Маркин
4
Пустозеров
10
Лукьяновс
5
Таутиев
5
Таутиев
10
Лукьяновс
13
Алхазов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
13
Алхазов
10
Газзаев
15
Коломийченко
15
Коломийченко
10
Газзаев
11
Сутормин
33
Мурихин
33
Мурихин
11
Сутормин
Остались в запасе
Тюмень
Волгарь
8
Андрей Полин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
35
Артем Смирнов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
2
Аслан Догузов
ЦЗ
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
8
Андрей Полин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
35
Артем Смирнов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
Остались в запасе
2
Аслан Догузов
ЦЗ
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Волгарь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Геолог
Новости команд
Все
Тюмень
Волгарь
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+