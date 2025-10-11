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  • «Тюмень» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

«Тюмень» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 12:50
Тюмень
11.10.2025, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
0 : 2
Завершен
Алания
9' И. Дибиров 84' И. Дибиров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
66
Никита Янович
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Сергей Попков
Алания
1
Давид Бязров
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
14
Анзор Амиралиев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
11
Исмаил Дибиров
АП
11
Дато Черткоев
ПВ
99
Махач Абдулхамидов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Тюмень
95
Максим Едапин
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
6
Кирилл Чемакин
ЦЗ
2
Константин Лукиных
ЦЗ
24
Вадим Гринвальд
ПЗ
96
Кирилл Дударин
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
14
Ярослав Фролов
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Алания
89
Данил Шашлов
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
20
Давид Кобесов
ОП
75
Сармат Огоев
ОП
76
Георгий Каркузаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
3-4-1-2
66
Янович
33
Лавренков
90
Шакуро
72
Бем
13
Петров
85
Пяткин
95
Лутцев
40
Безчаснюк
97
Таликин
11
Бабаев
17
Шитов
3-2-1-3-1
1
Бязров
5
Багаев
88
Бязров
4
Качмазов
8
Хугаев
15
Цаллагов
9
Закиров
11
Черткоев
11
Дибиров
14
Амиралиев
99
Абдулхамидов
11
Бабаев
88
Болов
88
Болов
11
Бабаев
95
Лутцев
84
Быковский
84
Быковский
95
Лутцев
85
Пяткин
14
Фролов
14
Фролов
85
Пяткин
97
Таликин
9
Камлашев
9
Камлашев
97
Таликин
17
Шитов
27
Чудин
27
Чудин
17
Шитов
15
Цаллагов
6
Ышык
6
Ышык
15
Цаллагов
9
Закиров
20
Кобесов
20
Кобесов
9
Закиров
11
Дибиров
75
Огоев
75
Огоев
11
Дибиров
99
Абдулхамидов
30
Гаглоев
30
Гаглоев
99
Абдулхамидов
11
Черткоев
27
Гогниев
27
Гогниев
11
Черткоев
Остались в запасе
Тюмень
Алания
96
Кирилл Дударин
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
6
Кирилл Чемакин
ЦЗ
24
Вадим Гринвальд
ПЗ
2
Константин Лукиных
ЦЗ
95
Максим Едапин
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
Главный тренер
Сергей Попков
89
Данил Шашлов
ВР
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
76
Георгий Каркузаев
ОП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
96
Кирилл Дударин
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
6
Кирилл Чемакин
ЦЗ
24
Вадим Гринвальд
ПЗ
2
Константин Лукиных
ЦЗ
95
Максим Едапин
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
Остались в запасе
89
Данил Шашлов
ВР
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
76
Георгий Каркузаев
ОП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Сергей Попков
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Тюмень - Алания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Алании», 13-й тур Второй лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Алания»

«Тюмень» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Алания Тюмень
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