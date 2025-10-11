11.10.2025, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
3-4-1-2
66
Янович
33
Лавренков
90
Шакуро
72
Бем
13
Петров
85
Пяткин
95
Лутцев
40
Безчаснюк
97
Таликин
11
Бабаев
17
Шитов
3-2-1-3-1
1
Бязров
5
Багаев
88
Бязров
4
Качмазов
8
Хугаев
15
Цаллагов
9
Закиров
11
Черткоев
11
Дибиров
14
Амиралиев
99
Абдулхамидов
11
Бабаев
88
Болов
88
Болов
11
Бабаев
95
Лутцев
84
Быковский
84
Быковский
95
Лутцев
85
Пяткин
14
Фролов
14
Фролов
85
Пяткин
97
Таликин
9
Камлашев
9
Камлашев
97
Таликин
17
Шитов
27
Чудин
27
Чудин
17
Шитов
15
Цаллагов
6
Ышык
6
Ышык
15
Цаллагов
9
Закиров
20
Кобесов
20
Кобесов
9
Закиров
11
Дибиров
75
Огоев
75
Огоев
11
Дибиров
99
Абдулхамидов
30
Гаглоев
30
Гаглоев
99
Абдулхамидов
11
Черткоев
27
Гогниев
27
Гогниев
11
Черткоев
Остались в запасе
Тюмень
Алания
96
Кирилл Дударин
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
6
Кирилл Чемакин
ЦЗ
24
Вадим Гринвальд
ПЗ
2
Константин Лукиных
ЦЗ
95
Максим Едапин
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
Главный тренер
Сергей Попков
89
Данил Шашлов
ВР
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
76
Георгий Каркузаев
ОП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
96
Кирилл Дударин
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
6
Кирилл Чемакин
ЦЗ
24
Вадим Гринвальд
ПЗ
2
Константин Лукиных
ЦЗ
95
Максим Едапин
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
Остались в запасе
89
Данил Шашлов
ВР
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
76
Георгий Каркузаев
ОП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Сергей Попков
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Тюмень - Алания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Алании», 13-й тур Второй лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»