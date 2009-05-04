Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сергей Попков

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Попков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 июля 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Астрахань 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.05.2009 Анжи-2 2 : 1 Астрахань
    • Читайте нас: 
    11