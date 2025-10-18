Введите ваш ник на сайте
«Тюмень» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.85

18 октября 2025 13:11
Тюмень - Динамо-2
19 окт. 2025, воскресенье 12:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Тюмени»
Сделать ставку

19 октября на «Стадиуме Тюмень» состоится матч 14 тура Второй лиги А между «Тюменью» и «Динамо-2 Москва». «Тюмень» подходит к этому матчу с серией из 3 поражений, при этом команда забивает в последних 3 матчах и демонстрирует неплохую результативность в домашних играх. В последних 5 встречах «Тюмень» забила 4 гола и пропустила 8, что говорит о нестабильной обороне, но активной атаке. «Динамо-2 Москва» на 10 месте с 10 очками, не может победить в 8 последних гостевых матчах, забивая при этом лишь 0.6 гола за игру в последних 5 встречах. Гости пропускают 1.6 гола в среднем за матч, что делает их уязвимыми при атакующих действиях хозяев.

«Тюмень»

Команда занимает 8 место с 14 очками после 13 матчей. Лучшие показатели – это результативность в атаке дома и умение забивать даже в поражениях. Проблемы остаются в обороне, где команда пропускает 1.6 гола в среднем за матч последних игр.

«Динамо-2 Москва»

«Динамо-2 Москва» демонстрирует слабую форму в гостях и продолжает серию без побед. Средняя результативность команды ограничена, при этом защита нестабильна – команда пропускает почти столько же, сколько и «Тюмень».

Факты о командах

«Тюмень»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Средний показатель забитых голов – 0.8
  • Средний показатель пропущенных голов – 1.6
  • Активна в атаке даже при поражениях

«Динамо-2 Москва»

  • Не выигрывает в 8 последних гостевых матчах
  • Средний показатель забитых голов – 0.6
  • Средний показатель пропущенных голов – 1.6
  • Слабая результативность в атаке в последних играх

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
0
6
В среднем за матч
0
6:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:6
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Динамо-2
0 : 6
24.08.2025
Тюмень

Прогноз на матч «Тюмень» – «Динамо-2 Москва»

Учитывая атакующий потенциал «Тюмени» дома и проблемы «Динамо-2 Москва» в гостях, наиболее вероятен сценарий, при котором хозяева используют преимущество поля и выйдут победителями. Ожидается результативная игра с минимум одним голом от каждой команды, но преимущество явно на стороне «Тюмени».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Тюмени» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.0 – коэффициент 1.95

1.85
Победа «Тюмени»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо-2 Тюмень
