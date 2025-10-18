19 октября на «Стадиуме Тюмень» состоится матч 14 тура Второй лиги А между «Тюменью» и «Динамо-2 Москва». «Тюмень» подходит к этому матчу с серией из 3 поражений, при этом команда забивает в последних 3 матчах и демонстрирует неплохую результативность в домашних играх. В последних 5 встречах «Тюмень» забила 4 гола и пропустила 8, что говорит о нестабильной обороне, но активной атаке. «Динамо-2 Москва» на 10 месте с 10 очками, не может победить в 8 последних гостевых матчах, забивая при этом лишь 0.6 гола за игру в последних 5 встречах. Гости пропускают 1.6 гола в среднем за матч, что делает их уязвимыми при атакующих действиях хозяев.

Команда занимает 8 место с 14 очками после 13 матчей. Лучшие показатели – это результативность в атаке дома и умение забивать даже в поражениях. Проблемы остаются в обороне, где команда пропускает 1.6 гола в среднем за матч последних игр.

«Динамо-2 Москва» демонстрирует слабую форму в гостях и продолжает серию без побед. Средняя результативность команды ограничена, при этом защита нестабильна – команда пропускает почти столько же, сколько и «Тюмень».

Проигрывает в 3 последних матчах

Средний показатель забитых голов – 0.8

Средний показатель пропущенных голов – 1.6

Активна в атаке даже при поражениях

Не выигрывает в 8 последних гостевых матчах

Средний показатель забитых голов – 0.6

Средний показатель пропущенных голов – 1.6

Слабая результативность в атаке в последних играх

Прогноз на матч «Тюмень» – «Динамо-2 Москва»

Учитывая атакующий потенциал «Тюмени» дома и проблемы «Динамо-2 Москва» в гостях, наиболее вероятен сценарий, при котором хозяева используют преимущество поля и выйдут победителями. Ожидается результативная игра с минимум одним голом от каждой команды, но преимущество явно на стороне «Тюмени».

