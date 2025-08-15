16 августа во Владикавказе на стадионе «Спартак» состоится центральный матч пятого тура Второй лиги А: местная «Алания» принимает «Тюмень». Обе команды входят в топ-4 таблицы и демонстрируют неплохие результаты в первых турах нового сезона. У «Алании» 7 очков, у «Тюмени» – 6, и очная встреча может повлиять на распределение позиций в верхней части турнирной таблицы.
«Алания»
Подопечные Спартака Гогниева подходят к матчу с серией из трeх матчей без поражений. Команда стабильно набирает очки: нулевая ничья с «Динамо-2», победа над «Динамо Киров» (2:1) и уверенный домашний матч против «Волгаря» (2:0). При этом «Алания» демонстрирует крепкую игру в обороне – всего 4 пропущенных мяча за 5 последних матчей, из которых 3 игры завершены на ноль.
С атакой ситуация сложнее: команда забивает по праздникам – 4 гола за 5 игр, в среднем по 0.80 за матч. Однако важно отметить, что «Алания» практически не теряет очков в домашних играх и умеет пользоваться слабостями соперника в обороне. Особенно это актуально перед встречей с «Тюменью», у которой яркая атака, но уязвимая защита.
«Тюмень»
Гости заметно прибавили после неудачного старта. В предыдущем туре команда разгромила «Динамо Киров» (4:1), а до этого обыграла «Ленинградец» (1:0), но уступила в выездных встречах с «Текстильщиком» (1:2) и «Волгарeм» (2:3). Основной тренд: «Тюмень» забивает много (9 голов в 5 матчах), но и пропускает регулярно – столько же мячей в пассиве за тот же отрезок.
Особенно тревожит гостевая форма команды – 7 поражений подряд в выездных матчах Второй лиги А. Несмотря на уверенные действия в атаке, линия обороны регулярно проваливается, особенно на чужом поле. Это даeт преимущество «Алании», особенно если хозяева первыми откроют счeт и смогут играть от обороны.
Факты о командах
«Алания»
- Не проигрывает в 3 матчах Второй лиги А подряд
- В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено за 5 последних игр
- 2 победы в 3 последних матчах
- Не пропускает в 2 домашних матчах подряд
«Тюмень»
- Забивает в 4 турах подряд
- В среднем: 1.80 забито, 1.80 пропущено за 5 последних матчей
- Пропускает в 9 из 11 последних матчей
- Проигрывает в 7 выездных матчах подряд в турнире
Прогноз на матч
«Алания» выглядит более организованной командой: стабильна в обороне, надeжна дома, играет прагматично. «Тюмень» – зрелищная, но нестабильная команда, особенно в гостях. Даже при высокой результативности, их оборона регулярно допускает ошибки, и это может сыграть решающую роль.
Вероятнее всего, «Алания» воспользуется слабой выездной формой соперника и минимально, но заслуженно победит. «Тюмень» может отличиться, но вряд ли этого хватит для набора очков.
Рекомендованные ставки
- Победа «Алании» – коэффициент 1.72
- Обе команды забьют – коэффициент 1.90