«Алания» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72

15 августа 2025 19:15
Алания - Тюмень
16 авг. 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Перейти в онлайн матча
16 августа во Владикавказе на стадионе «Спартак» состоится центральный матч пятого тура Второй лиги А: местная «Алания» принимает «Тюмень». Обе команды входят в топ-4 таблицы и демонстрируют неплохие результаты в первых турах нового сезона. У «Алании» 7 очков, у «Тюмени» – 6, и очная встреча может повлиять на распределение позиций в верхней части турнирной таблицы.

«Алания»

Подопечные Спартака Гогниева подходят к матчу с серией из трeх матчей без поражений. Команда стабильно набирает очки: нулевая ничья с «Динамо-2», победа над «Динамо Киров» (2:1) и уверенный домашний матч против «Волгаря» (2:0). При этом «Алания» демонстрирует крепкую игру в обороне – всего 4 пропущенных мяча за 5 последних матчей, из которых 3 игры завершены на ноль.

С атакой ситуация сложнее: команда забивает по праздникам – 4 гола за 5 игр, в среднем по 0.80 за матч. Однако важно отметить, что «Алания» практически не теряет очков в домашних играх и умеет пользоваться слабостями соперника в обороне. Особенно это актуально перед встречей с «Тюменью», у которой яркая атака, но уязвимая защита.

«Тюмень»

Гости заметно прибавили после неудачного старта. В предыдущем туре команда разгромила «Динамо Киров» (4:1), а до этого обыграла «Ленинградец» (1:0), но уступила в выездных встречах с «Текстильщиком» (1:2) и «Волгарeм» (2:3). Основной тренд: «Тюмень» забивает много (9 голов в 5 матчах), но и пропускает регулярно – столько же мячей в пассиве за тот же отрезок.

Особенно тревожит гостевая форма команды – 7 поражений подряд в выездных матчах Второй лиги А. Несмотря на уверенные действия в атаке, линия обороны регулярно проваливается, особенно на чужом поле. Это даeт преимущество «Алании», особенно если хозяева первыми откроют счeт и смогут играть от обороны.

Факты о командах

«Алания»

  • Не проигрывает в 3 матчах Второй лиги А подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено за 5 последних игр
  • 2 победы в 3 последних матчах
  • Не пропускает в 2 домашних матчах подряд

«Тюмень»

  • Забивает в 4 турах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.80 пропущено за 5 последних матчей
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • Проигрывает в 7 выездных матчах подряд в турнире

Личные встречи
60% (9)
33% (5)
7% (1)
29
Забитых мячей
5
1.93
В среднем за матч
0.33
6:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 23 тур
Алания
0 : 0
08.03.2025
Тюмень
Россия. Кубок, 5 раунд
Тюмень
0 : 0
16.10.2024
Алания
Россия. Первая лига, 2 тур
Тюмень
0 : 1
21.07.2024
Алания
Россия. Первая лига, 23 тур
Тюмень
0 : 1
18.03.2024
Алания
Россия. Первая лига, 9 тур
Алания
1 : 1
10.09.2023
Тюмень
Чемпионат России, 19 тур
Алания
6 : 0
01.08.1998
Тюмень
Чемпионат России, 4 тур
Тюмень
0 : 2
18.04.1998
Алания
Чемпионат России, 28 тур
Тюмень
1 : 4
20.09.1997
Алания
Чемпионат России, 11 тур
Алания
0 : 0
24.05.1997
Тюмень
Чемпионат России, 28 тур
Алания
4 : 0
14.10.1995
Тюмень
Чемпионат России, 4 тур
Тюмень
0 : 4
29.04.1995
Алания
Чемпионат России, 29 тур
Тюмень
0 : 0
30.10.1994
Алания
Чемпионат России, 1 тур
Алания
2 : 1
15.03.1994
Тюмень
Чемпионат России. Первый этап, 18 тур
Алания
4 : 1
02.08.1992
Тюмень
Чемпионат России. Первый этап, 10 тур
Тюмень
1 : 0
17.05.1992
Алания
Показать все

Прогноз на матч

«Алания» выглядит более организованной командой: стабильна в обороне, надeжна дома, играет прагматично. «Тюмень» – зрелищная, но нестабильная команда, особенно в гостях. Даже при высокой результативности, их оборона регулярно допускает ошибки, и это может сыграть решающую роль.

Вероятнее всего, «Алания» воспользуется слабой выездной формой соперника и минимально, но заслуженно победит. «Тюмень» может отличиться, но вряд ли этого хватит для набора очков.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Алании» – коэффициент 1.72
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Тюмень Алания
