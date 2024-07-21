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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Алания
Тюмень - Алания: обзор матча 21 июля 2024
Тюмень
21.07.2024, воскресенье, 12:30
Россия. Первая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Алания
90+4'
Т. Гаглоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Алания
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Т. Гаглоев
89'
Желтая карточка
Н. Абдоков
85'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
С. Макаров
Замена
К. Косарев
️️️️
О. Кенфак
83'
75'
Замена
И. Москаленчик
️️️️
С. Качмазов
75'
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Чочиев
72'
Желтая карточка
А. Чочиев
Замена
А. Марьянов
️️️️
С. Поройков
68'
Замена
А. Воропаев
️️️️
А. Кулишев
68'
Замена
А. Коротаев
️️️️
Д. Купцов
63'
Замена
А. Медведев
️️️️
Д. Ткачук
63'
62'
Замена
Т. Гаглоев
️️️️
З. Тарба
62'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Б. Хадарцев
Желтая карточка
С. Поройков
30'
3'
Желтая карточка
Б. Хадарцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
12
Артем Медведев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
4-1-3-2
16
Савин
30
Шавлохов
13
Петров
72
Бем
2
Поройков
8
Талалай
31
Ткачук
10
Савинов
32
Кулишев
80
Купцов
14
Кенфак
4-2-1-2-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
15
Плиев
5
Татаев
4
Качмазов
15
Цаллагов
6
Макаров
6
Тарба
11
Чочиев
10
Хадарцев
91
Долгов
32
Кулишев
36
Воропаев
36
Воропаев
32
Кулишев
31
Ткачук
12
Медведев
12
Медведев
31
Ткачук
2
Поройков
70
Марьянов
70
Марьянов
2
Поройков
14
Кенфак
22
Косарев
22
Косарев
14
Кенфак
80
Купцов
24
Коротаев
24
Коротаев
80
Купцов
4
Качмазов
45
Москаленчик
45
Москаленчик
4
Качмазов
11
Чочиев
8
Хугаев
8
Хугаев
11
Чочиев
6
Тарба
30
Гаглоев
30
Гаглоев
6
Тарба
10
Хадарцев
17
Кокоев
17
Кокоев
10
Хадарцев
6
Макаров
99
Абдоков
99
Абдоков
6
Макаров
Остались в запасе
Тюмень
Алания
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Тюмень - Алания
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Александр Павлов (Саратов)
Резервный судья:
Александр Маюн (Челябинск)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
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