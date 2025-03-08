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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Тюмень
Алания - Тюмень: обзор матча 08 марта 2025
Алания
08.03.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Тюмень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Тюмень
Замена
Г. Каргинов
️️️️
Р. Дауров
82'
77'
Замена
Д. Шавлохов
️️️️
В. Шитов
77'
Замена
М. Петров
️️️️
А. Коротаев
Замена
Т. Тобоев
️️️️
В. Нафиков
77'
Замена
Д. Тепсикоев
️️️️
А. Хугаев
72'
70'
Желтая карточка
В. Шитов
Замена
Д. Казанцев
️️️️
А. Закиров
46'
Замена
А. Козырев
️️️️
Д. Кокоев
46'
Желтая карточка
А. Хугаев
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
5
Заур Датиев
ЦЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
71
Данил Казанцев
ОП
75
Сармат Огоев
ЦП
99
Сослан Макоев
ЦП
15
Георгий Каргинов
АП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
21
Артур Козырев
ЦФ
57
Давид Тепсикоев
ЦФ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
4-2-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
37
Чирков
5
Багаев
19
Бутаев
8
Хугаев
17
Дауров
9
Закиров
17
Кокоев
23
Нафиков
11
Черткоев
3-3-2-2
12
Довгаль
6
Печенкин
24
Коротков
72
Бем
2
Поройков
85
Пяткин
34
Храмцов
17
Шитов
70
Марьянов
24
Коротаев
65
Гулько
9
Закиров
71
Казанцев
71
Казанцев
9
Закиров
17
Дауров
15
Каргинов
15
Каргинов
17
Дауров
23
Нафиков
18
Тобоев
18
Тобоев
23
Нафиков
17
Кокоев
21
Козырев
21
Козырев
17
Кокоев
8
Хугаев
57
Тепсикоев
57
Тепсикоев
8
Хугаев
17
Шитов
30
Шавлохов
30
Шавлохов
17
Шитов
24
Коротаев
13
Петров
13
Петров
24
Коротаев
Остались в запасе
Алания
Тюмень
24
Алил Магомедов
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
5
Заур Датиев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ЦП
99
Сослан Макоев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
5
Заур Датиев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ЦП
99
Сослан Макоев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Алания - Тюмень
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
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2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Инал Танашев (Нальчик)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Курск)
Стадион:
им. С.Билимханова
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