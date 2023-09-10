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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Тюмень
Алания - Тюмень: обзор матча 10 сентября 2023
Алания
10.09.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Тюмень
43'
И. Машуков
53'
А. Бем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Тюмень
Желтая карточка
С. Качмазов
88'
82'
Желтая карточка
Р. Байтуков
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Чочиев
76'
Желтая карточка
А. Чочиев
69'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
В. Царукян
64'
Замена
С. Мельников
️️️️
З. Тарба
64'
Желтая карточка
З. Тарба
62'
Замена
С. Качмазов
️️️️
Д. Шавлохов
59'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Бем
51'
Замена
М. Петров
️️️️
И. Дружинин
46'
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
А. Чуканов
ГОЛ! 1:0!
И. Машуков
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Алан Чочиев
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Игорь Дружинин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
88
Иван Маркелов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
7
Батраз Гурциев
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
62
Павел Шадрин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
11
Илья Порохов
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Багаев
30
Шавлохов
15
Цаллагов
6
Тарба
15
Хабалов
11
Чочиев
99
Гиоргобиани
14
Машуков
80
Царукян
3-1-2-2-2
1
Любаков
6
Печенкин
72
Бем
51
Синяк
26
Байтуков
77
Дружинин
77
Самойлов
17
Шитов
7
Чуканов
88
Маркелов
10
Татаринов
30
Шавлохов
4
Качмазов
4
Качмазов
30
Шавлохов
6
Тарба
21
Мельников
21
Мельников
6
Тарба
80
Царукян
7
Гурциев
7
Гурциев
80
Царукян
11
Чочиев
10
Караев
10
Караев
11
Чочиев
77
Дружинин
13
Петров
13
Петров
77
Дружинин
7
Чуканов
34
Балахонцев
34
Балахонцев
7
Чуканов
Остались в запасе
Алания
Тюмень
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Олег Василенко
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
11
Илья Порохов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
11
Илья Порохов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Алания - Тюмень
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
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2 : 1
19.09.2026
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