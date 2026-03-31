«Тюмень» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05

31 марта 2026 8:38
Тюмень - Динамо Киров
01 апр. 2026, среда 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
1 апреля в рамках 6-го тура Второй лиги А «Тюмень» примет «Динамо Киров». Хозяева после 5 туров занимают 5-е место с 7 очками, гости располагаются на 6-й строчке с 6 очками. «Тюмень» является самой забивной командой турнира и имеет отличную домашнюю статистику в личных встречах.

«Тюмень»

Тюменцы находятся в хорошей форме. Команда не проигрывает в 5 последних матчах дома и забивает в 4 последних матчах. «Тюмень» – самая результативная команда турнира: 31 гол в 18 матчах. В последних 5 играх хозяева забили 8 голов (1.60 в среднем) и пропустили 5 (1.00 в среднем). При этом оборона нестабильна: команда пропускает в 11 из 13 последних матчей. Лучший бомбардир – Александр Бем (5 голов в 18 матчах). В последней игре «Тюмень» разгромила «Динамо Брянск» (3:0). В личных встречах с «Динамо Киров» дома тюменцы побеждают в 4 последних матчах подряд.

«Динамо Киров»

Кировчане подходят к матчу после разгромного поражения от «Амкара» (1:4). Команда пропускает в 3 последних матчах, но при этом забивает в 3 последних. В последних 5 играх кировчане забили 8 голов (1.60 в среднем) и пропустили 9 (1.80 в среднем). Атака выглядит стабильно, но оборона крайне уязвима. Лучший бомбардир – Николай Камаев (3 гола в 20 матчах). В гостях «Динамо Киров» выступает уверенно: команда не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей турнира. В личных встречах с «Тюменью» в гостях у кировчан 4 поражения подряд.

Факты о командах

«Тюмень»

  • Победа в последнем матче над «Динамо Брянск» (3:0)
  • Не проигрывает в 5 последних матчах дома
  • Забивает в 4 последних матчах
  • 31 гол – больше всех в турнире
  • 7 очков, 5-е место (после 5 туров)
  • В последних 5 играх: 1.60 гола забито, 1.00 пропущено в среднем
  • Лучший бомбардир: Александр Бем (5 голов)
  • Побеждает в 4 последних домашних очных матчах с «Динамо Киров»

«Динамо Киров»

  • Поражение в последнем матче от «Амкара» (1:4)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей турнира
  • 6 очков, 6-е место (после 5 туров)
  • В последних 5 играх: 1.60 гола забито, 1.80 пропущено в среднем
  • Лучший бомбардир: Николай Камаев (3 гола)
  • Проигрывает в 4 последних гостевых очных матчах «Тюмени»

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2012 по 2025 год) «Тюмень» имеет преимущество: три победы при двух поражениях. На своeм поле тюменцы выиграли 4 последних матча подряд с общим счeтом 8:2.

Прогноз на матч «Тюмень» – «Динамо Киров»

«Тюмень» является фаворитом благодаря домашнему полю, мощной атаке (31 гол – лучший показатель в лиге) и отличной статистике личных встреч (4 победы подряд дома). «Динамо Киров» стабильно забивает, но пропускает ещe больше (1.80 в среднем). Учитывая атакующую мощь хозяев и оборонительные проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Тюмени» с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Тюмени» – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов

2.05
Победа «Тюмени»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Динамо Киров Тюмень
Другие прогнозы
01.04.2026
02:00
1.60
Товарищеские матчи. Сборные
США - Португалия
Обе забьют – да
01.04.2026
02:15
1.35
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Замбия
Победа Аргентины 
01.04.2026
02:30
1.92
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Тунис
Обе забьют – да
01.04.2026
03:00
1.62
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Хорватия
Обе забьют – да
01.04.2026
04:00
1.75
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Бельгия
Обе забьют – да 
01.04.2026
14:00
1.55
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Алания - Динамо Ставрополь
Победа «Алании»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
