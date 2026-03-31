«Тюмень» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05

1 апреля в рамках 6-го тура Второй лиги А «Тюмень» примет «Динамо Киров». Хозяева после 5 туров занимают 5-е место с 7 очками, гости располагаются на 6-й строчке с 6 очками. «Тюмень» является самой забивной командой турнира и имеет отличную домашнюю статистику в личных встречах.
«Тюмень»
Тюменцы находятся в хорошей форме. Команда не проигрывает в 5 последних матчах дома и забивает в 4 последних матчах. «Тюмень» – самая результативная команда турнира: 31 гол в 18 матчах. В последних 5 играх хозяева забили 8 голов (1.60 в среднем) и пропустили 5 (1.00 в среднем). При этом оборона нестабильна: команда пропускает в 11 из 13 последних матчей. Лучший бомбардир – Александр Бем (5 голов в 18 матчах). В последней игре «Тюмень» разгромила «Динамо Брянск» (3:0). В личных встречах с «Динамо Киров» дома тюменцы побеждают в 4 последних матчах подряд.
«Динамо Киров»
Кировчане подходят к матчу после разгромного поражения от «Амкара» (1:4). Команда пропускает в 3 последних матчах, но при этом забивает в 3 последних. В последних 5 играх кировчане забили 8 голов (1.60 в среднем) и пропустили 9 (1.80 в среднем). Атака выглядит стабильно, но оборона крайне уязвима. Лучший бомбардир – Николай Камаев (3 гола в 20 матчах). В гостях «Динамо Киров» выступает уверенно: команда не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей турнира. В личных встречах с «Тюменью» в гостях у кировчан 4 поражения подряд.
Личные встречи
В 5 последних личных встречах (с 2012 по 2025 год) «Тюмень» имеет преимущество: три победы при двух поражениях. На своeм поле тюменцы выиграли 4 последних матча подряд с общим счeтом 8:2.
Прогноз на матч «Тюмень» – «Динамо Киров»
«Тюмень» является фаворитом благодаря домашнему полю, мощной атаке (31 гол – лучший показатель в лиге) и отличной статистике личных встреч (4 победы подряд дома). «Динамо Киров» стабильно забивает, но пропускает ещe больше (1.80 в среднем). Учитывая атакующую мощь хозяев и оборонительные проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Тюмени» с высокой результативностью.
Рекомендованные ставки
- Победа «Тюмени» – коэффициент 2.05
- Тотал больше 2.5 голов