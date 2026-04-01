Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тюмень - Динамо Киров: обзор матча 01 апреля 2026

Тюмень
01.04.2026, среда, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Киров
9' И. Пяткин
15' К. Бурыкин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Тюмень - Динамо Киров
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Даниил Камлашев
90' +1
Замена
Кирилл Боярских ️️️️➡️️ Руслан Болов
81'
80'
Замена
Евгений Песиков ️️️️➡️️ Николай Камаев
Желтая карточка
Даниил Камлашев
74'
Желтая карточка
Глеб Захаров
70'
Замена
Ансор Хабибов ️️️️➡️️ Андрей Марьянов
67'
Замена
Егор Гуренко ️️️️➡️️ Дамир Таликин
67'
61'
Замена
️️️️➡️️ Максим Лаук
Желтая карточка
Владлен Бабаев
54'
Желтая карточка
Дамир Таликин
17'
15'
ГОЛ! 1:1! Кирилл Бурыкин
ГОЛ! 1:0! Иван Пяткин
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
66
Никита Янович
ВР
97
Дамир Таликин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЛЗ
9
Даниил Камлашев
ЛЗ
4
Глеб Захаров
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
13
Михаил Петров
ПЗ
11
Владлен Бабаев
ЛП
70
Андрей Марьянов
ЦП
85
Иван Пяткин
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Касимов
Динамо Киров
1
Владимир Задирака
ВР
31
Кирилл Бурыкин
ЛЗ
19
Александр Степанов
ЛЗ
72
Владислав Тепляков
ЛЗ
27
Александр Чижевский
ПЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
98
Егор Поздняков
ПЗ
6
Матвей Мартинкевич
ЛП
8
Николай Камаев
ЦП
91
Артем Филиппов
ПП
17
Максим Лаук
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Тюмень
16
Валерий Кокарев
ЦЗ
45
Кирилл Боярских
ЦЗ
0
Vadim Grinvald
ЦЗ
5
Егор Гуренко
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
20
Ансор Хабибов
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
95
Максим Едапин
ЦЗ
Динамо Киров
96
Александр Миронов
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
7
Роман Полковников
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
93
Билал Ахъядов
ЦЗ
17
Евгений Песиков
ЦЗ
3-2-3-1
66
Янович
40
Безчаснюк
97
Таликин
90
Шакуро
9
Камлашев
13
Петров
11
Бабаев
70
Марьянов
85
Пяткин
88
Болов
3-2-3-1
1
Задирака
73
Калинов
31
Бурыкин
19
Степанов
98
Поздняков
72
Тепляков
91
Филиппов
8
Камаев
6
Мартинкевич
17
Лаук
88
Болов
45
Боярских
45
Боярских
88
Болов
97
Таликин
5
Гуренко
5
Гуренко
97
Таликин
70
Марьянов
20
Хабибов
20
Хабибов
70
Марьянов
8
Камаев
17
Песиков
17
Песиков
8
Камаев
Остались в запасе
Тюмень
Динамо Киров
16
Валерий Кокарев
ЦЗ
0
Vadim Grinvald
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
95
Максим Едапин
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Касимов
96
Александр Миронов
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
7
Роман Полковников
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
93
Билал Ахъядов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
16
Валерий Кокарев
ЦЗ
0
Vadim Grinvald
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
95
Максим Едапин
ЦЗ
Остались в запасе
96
Александр Миронов
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
7
Роман Полковников
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
93
Билал Ахъядов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Касимов
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Тюмень - Динамо Киров
4
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
7
9
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Главный судья:
R. Trukhanovich
Стадион:
Геолог
Новости команд
Все
Тюмень
Динамо Киров
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Кировское «Динамо» повысилось в классе под руководством экс-спартаковца
8 июня
5
«Кубань» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
«Кубань» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой
3 июня
1
Талалаев жестко ответил на критику в адрес «Балтики»: «На открытую тренировку ни одной собаки не пришло»
2 мая
9
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Кировское «Динамо» повысилось в классе под руководством экс-спартаковца
8 июня
5
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Тюмень» – «Динамо» Киров: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
31 марта
Больше новостей
Последние матчи
Все
Тюмень
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 