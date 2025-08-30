Введите ваш ник на сайте
«Тюмень» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.82

30 августа 2025 10:08
Тюмень - Велес
31 авг. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Тюмени»
Сделать ставку

В 7-м туре Второй лиги А сойдутся одни из самых организованных и результативных команд старта сезона – «Тюмень» и «Велес». Обе команды идут без поражений и занимают лидирующие позиции в таблице. Для «Тюмени» этот матч – шанс упрочить первое место, а для «Велеса» – возможность сравняться по очкам и продемонстрировать стабильность и силу в противостоянии с фаворитом.

«Тюмень»

Команда выдала мощную серию: четыре победы подряд, разгром «Динамо-2» со счeтом 6:0 и уверенная игра в Кубке России против «Ильпара». «Тюмень» демонстрирует яркий атакующий стиль, особенно на фоне соперников по лиге – 18 забитых голов в 5 последних матчах говорят сами за себя. При этом команда не всегда безупречна в защите, но компенсирует это скоростью и агрессией в атаке. Серьeзным подспорьем стало включение флангов в розыгрыш, что делает «Тюмень» трудно читаемой в финальной трети.

«Велес»

Московская команда пока не знает поражений в текущем сезоне, сохранив ноль в графе «поражения» на протяжении девяти матчей. Однако стиль игры «Велеса» кардинально отличается – ставка на надeжность, минимальные риски и контроль темпа. В последних трeх встречах команда не пропускает и сохраняет плотность линий, что позволило сдержать даже атакующих соперников, как «Волгарь» и «Ленинградец». Забивает «Велес» немного – 6 голов за 5 игр – но делает это точно и рационально. В таком матче ставка будет на оборону и контратаки.

Факты о командах

«Тюмень»

  • Победа в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 3.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забил 6 голов в прошлом туре
  • Занимает 1-е место в лиге (12 очков после 6 туров)

«Велес»

  • Не проигрывает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 сухих матча подряд
  • Идeт 3-м с 12 очками после 6 туров

Прогноз на матч

Матч станет столкновением двух подходов – атакующего и яркого футбола «Тюмени» против сбалансированной, оборонительной модели «Велеса». Ожидается низкая результативность, так как «Велес» будет сдерживать темп и ограничивать пространства. Однако фактор домашнего поля и форма «Тюмени» с перевесом в атакующих действиях делает команду фаворитом. Вряд ли матч будет разгромным, но минимальный перевес хозяев выглядит наиболее логичным исходом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Тюмени» – коэффициент 1.82
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.67

1.82
Победа «Тюмени»
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Велес Тюмень
