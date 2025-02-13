Рианчо заявил о слабости фанатов «Спартака», оскорбляющих Соболева

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал оскорбления в адрес экс-форварда команды Александра Соболева.
«Болельщики «Спартака» показывают свою слабость, оскорбляя Соболева. Это некрасивый поступок с их стороны.
Фанатам красно-белых нужно больше концентрироваться на поддержке своей команды и меньше на негативных кричалках», – сказал Рианчо.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.
- Александр был в «Спартаке» в 2020-2024 годах.
- У Соболева за «Зенит» в РПЛ 0+0.