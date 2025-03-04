Рианчо – о Соболеве: «Не симулянт, но красиво падать умеет»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил симуляции нападающего команды Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Форвард «Зенита» дважды упал в штрафной площади в матче с ЦСКА (0:0).

Арбитр Сергей Иванов не стал назначать пенальти в пользу петербуржцев.

У Соболева в 12 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.

«Соболев – не симулянт. Не готов охарактеризовать его подобным образом. Александр умеет вести мужскую борьбу корпус в корпус. Но также он умеет красиво падать. Но это не значит, что футболиста можно называть подобным образом», – сказал Рианчо.