Экс-тренер «Спартака» оценил шансы Мостового найти работу в Испании

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о перспективах Александра Мостового начать тренерскую карьеру в Испании.
«Мостовой – эталон российского футбола. Учитывая его богатый опыт и солидную подготовку, я не сомневаюсь, что у него есть тренерский потенциал.
Если Александр приедет в Испанию, то, думаю, он сможет найти здесь работу – предложения у него будут», – заявил Рианчо.
- 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
Источник: «РБ Спорт»