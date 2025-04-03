Экс-тренер «Спартака» оценил шансы Мостового найти работу в Испании

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о перспективах Александра Мостового начать тренерскую карьеру в Испании.

«Мостовой – эталон российского футбола. Учитывая его богатый опыт и солидную подготовку, я не сомневаюсь, что у него есть тренерский потенциал.

Если Александр приедет в Испанию, то, думаю, он сможет найти здесь работу – предложения у него будут», – заявил Рианчо.