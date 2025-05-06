Экс-тренер «Спартака» высказался о работе Станковича

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал результаты команды при Деяне Станковиче.

Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ с 51 очком в 27 турах.

Они отстали от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

«Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство.

«Результаты тренера измеряются ожиданиями команды в начале сезона. Я не могу судить о работе Станковича без данных о целях команды.

Можно занять четвертое место в чемпионате, а ожидания были, чтобы занять пятое. Получается, вы добились успеха.

Но можно занять второе место, а ожидания были о победе, в таком случае вы потерпели неудачу. Все зависит от целей, поставленных руководством на сезон.

Поэтому спортивный директор должен будет сделать оценку работе Станковича. Не знаю, сможет ли Станкович добиться успеха со «Спартаком», – сказал Рианчо.