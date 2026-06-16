Экс-тренер «Спартака» одним словом описал сенсационную ничью Испании с Кабо-Верде

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на результат матча Испания – Кабо-Верде.

Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 закончилась вничью со счетом 0:0.

Испанцы нанесли по воротам соперника 25 ударов.

«Испания играла очень-очень плохо. Они не понимали, во что хотят играть. Если испанцы не поменяют интенсивность, то не только Кабо-Верде, а всех соперников будет невозможно обыграть.

Это просто катастрофа! Очень плохая игра. Не знаю, почему они не играли интенсивно, не играли 1 в 1 на флангах. Испания была не похожа сама на себя.

Думаю, если испанцы ничего не поменяют, то могут быстро поехать домой – 100 процентов», – сказал Рианчо.