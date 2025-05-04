«Спартак» потерял шансы на чемпионский титул

«Спартак» лишился возможности занять первое место в чемпионате России сезона-2024/25 после ничьей с «Факелом» (0:0) в Воронеже в матче 27-го тура РПЛ.

На счету красно-белых теперь 51 очко, и они уже не смогут догнать за оставшиеся три тура лидирующий «Краснодар», у которого 61 очко.