«Спартак» потерял шансы на чемпионский титул

«Спартак» лишился возможности занять первое место в чемпионате России сезона-2024/25 после ничьей с «Факелом» (0:0) в Воронеже в матче 27-го тура РПЛ.
На счету красно-белых теперь 51 очко, и они уже не смогут догнать за оставшиеся три тура лидирующий «Краснодар», у которого 61 очко.
- Математические шансы побороться с «быками» остаются у «Зенита» (54 очка) и ЦСКА (51 очко), которым осталось провести по 4 встречи.
- В последний раз «Спартак» побеждал в чемпионате России в сезоне-2016/17.
Источник: «Бомбардир»