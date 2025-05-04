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«Спартак» потерял шансы на чемпионский титул

Сегодня, 16:06
22

«Спартак» лишился возможности занять первое место в чемпионате России сезона-2024/25 после ничьей с «Факелом» (0:0) в Воронеже в матче 27-го тура РПЛ.

На счету красно-белых теперь 51 очко, и они уже не смогут догнать за оставшиеся три тура лидирующий «Краснодар», у которого 61 очко.

  • Математические шансы побороться с «быками» остаются у «Зенита» (54 очка) и ЦСКА (51 очко), которым осталось провести по 4 встречи.
  • В последний раз «Спартак» побеждал в чемпионате России в сезоне-2016/17.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Спартак
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Комментарии (22)
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Прокс
1746364614
Потерял,он их никогда и не имел,даже если всех судей оптом купит!!!!
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Цугундeр
1746364842
Ой, Боженьки..)) "Горе горькое по свету шлялося И на нас невзначай набрело." Всё. Масква грязно-розовая. Не, ну Кубок -то не упустим?))
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ivany4
1746364876
В этом году задача стояла попасть в тройку. Только не разбирающийся в футболе человек будет говорить о чемпионстве в первый год нового тренера и смены половины состава.
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BRO_football
1746365092
Ещё один прекрасный сезон без титулов. Поздравляю!
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NewLife
1746365255
Выгнать Денисова ти Литвинова, вернуть Абену и Хлуса в основу.
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ZeBolotny
1746365370
Он их потерял ещё после поражения от ЦСКА. А сейчас походу и шанс на медали теряет))
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erybov1965
1746365751
С такой игрой Спартака,шансы он потерял еще, ранее где-то на три-четыре тура.И это было видно адекватному болельщику.Если вы претендуете на высокие места,то и в 9-ом должны обыгрывать команду,находящуюся на последнем месте.Ну а наша защита играет стабильно,что не вызывает вопросов у тренерского штаба,действительно какие могут быть вопросы,то гол в свои ворота,то игра на пенальти,то удаление или в крайнем случае не мешать забивать сопернику.Все кроме положительного исхода,ведь стабильно?
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Everest13
1746365760
Ну вот соснул Спартак , хотя бы в пятёрку попасть, и то на х надо))))
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slavа0508
1746366132
Если честно . и их и не было ...да перед паузой попёрло . но потом все присмотрелись и подстроились под гру Станковича и после паузе только матч с Зенитом в актив можно занести ...
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vodomut
1746366616
молодец Литвинов,заработал ничью родному городу!
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