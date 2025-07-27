Экс-тренер «Спартака» – о самой популярной команде в России: «Сейчас петербуржцы превосходят спартаковцев»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о самой популярной команде в России.
«В истории «Спартака» больше великих имен и успехов, чем у «Зенита». Но на данный момент петербуржцы превосходят спартаковцев. В последние годы «Зенит» доминирует в российском чемпионате», – сказал Рианчо.
- «Зенит» и «Спартак» по 10 раз выигрывали чемпионаты России, при этом красно-белые 12 раз побеждали в чемпионатах СССР, а петербуржцы – 1.
- Все победы в РПЛ «Зенит» одержал в XXI веке.
Источник: «Спорт-Экспресс»