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  • Экс-тренер «Спартака» – о самой популярной команде в России: «Сейчас петербуржцы превосходят спартаковцев»

Экс-тренер «Спартака» – о самой популярной команде в России: «Сейчас петербуржцы превосходят спартаковцев»

Сегодня, 18:54
6

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о самой популярной команде в России.

«В истории «Спартака» больше великих имен и успехов, чем у «Зенита». Но на данный момент петербуржцы превосходят спартаковцев. В последние годы «Зенит» доминирует в российском чемпионате», – сказал Рианчо.

  • «Зенит» и «Спартак» по 10 раз выигрывали чемпионаты России, при этом красно-белые 12 раз побеждали в чемпионатах СССР, а петербуржцы – 1.
  • Все победы в РПЛ «Зенит» одержал в XXI веке.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Рианчо Рауль
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Комментарии (6)
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Ilichkadr70
1753632274
ХХ ВЕК за Спартаком, а ХХI - Зенит.
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Fju-2
1753632539
Справедливости ради, он не говорит про популярность. Но солнце когда-нибудь выйдет)
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RUSARM
1753632843
Как малые дети,хватит уже меряться причиндалами - успокойтесь!!
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oyabun
1753633076
Редакция снова пытается подменить суть интервью. Рианчо ни слова про популярность не говорил. А что касается успешности клуба, так это всем известный факт.
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Burtaze
1753633199
Самый популярный клуб сейчас Акрон.. к ним Коко из Гваделупы едет, а у этих двух великих даже из Гондураса никого нету.. неее... у Спартака вроде с Ямайки кто то ... а Зенит ваще отстой... одни латиносы...
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