Рианчо заявил, что «Спартак» – это клуб-победитель

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от игры клуба в предстоящем сезоне-2025/26.
Рианчо отметил, что «Спартак» всегда претендует на чемпионство, будучи клубом с большой историей. «Думаю, «Спартак» обязательно поборется за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ, хотя конкуренция будет очень высокой. Но «Спартак» всегда является претендентом на чемпионство, потому что это клуб с огромной историей, клуб-победитель. Желаю им успехов в новом сезоне», – сказал Рианчо.
«Спартак» завершил прошлый сезон РПЛ на 4 месте в турнирной таблице.
- «Спартак» набрал 57 очков в прошлом сезоне РПЛ.
- Команда одержала 17 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений в чемпионате.
- В прошлом сезоне «Спартак» возглавлял Деян Станкович.
Источник: «РБ Спорт»