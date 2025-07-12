Рианчо заявил, что «Спартак» – это клуб-победитель

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от игры клуба в предстоящем сезоне-2025/26.

Рианчо отметил, что «Спартак» всегда претендует на чемпионство, будучи клубом с большой историей. «Думаю, «Спартак» обязательно поборется за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ, хотя конкуренция будет очень высокой. Но «Спартак» всегда является претендентом на чемпионство, потому что это клуб с огромной историей, клуб-победитель. Желаю им успехов в новом сезоне», – сказал Рианчо.

«Спартак» завершил прошлый сезон РПЛ на 4 месте в турнирной таблице.