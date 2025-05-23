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Рианчо определил самого подходящего тренера для «Зенита»

Сегодня, 21:03
4

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил работу Сергея Семака в «Зените».

«Семак доказал, что обладает характером великого тренера, добившись больших успехов в «Зените». В этом году ещe одна великая команда, «Краснодар», провела отличный сезон. Я думаю, что наиболее подходящим тренером для «Зенита» является Сергей Семак.

Надеюсь, он надолго останется в отечественном и международном футболе. Сергей – один из величайших игроков-тренеров в европейском футболе. Надеюсь, очень скоро мы увидим его в европейских соревнованиях», – сказал Рианчо.

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • При нем команда 6 раз взяла РПЛ.
  • Завтра, 24 мая, может случиться 7-й титул подряд.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Семак Сергей Рианчо Рауль
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Комментарии (4)
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Инокентий
1748026218
А кто этот рианчо? И.о. вонючего сырдыха? Так чего слушать его мнение? Ссать на мазутный ромбик!!! Лучше меня слушайте - Великому Зениту нужен Великий Тренер, а не это промокашечественное убожество!!! Взашей семака, надо нормального тренера, чтобы не играл трусливо на своем поле в 5 защитников, а чтобы наладил командную игру!!! Можно еще много написать, но хватит - кто умен, тот поймет, кто не согласен - тот не наш!!! Вот так вот!!!!!
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VVM1964
1748029048
И это правильно - СЕМАК, СЕМАК, СЕМАК !!!)))...
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