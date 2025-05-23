Рианчо определил самого подходящего тренера для «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил работу Сергея Семака в «Зените».

«Семак доказал, что обладает характером великого тренера, добившись больших успехов в «Зените». В этом году ещe одна великая команда, «Краснодар», провела отличный сезон. Я думаю, что наиболее подходящим тренером для «Зенита» является Сергей Семак.

Надеюсь, он надолго останется в отечественном и международном футболе. Сергей – один из величайших игроков-тренеров в европейском футболе. Надеюсь, очень скоро мы увидим его в европейских соревнованиях», – сказал Рианчо.