Рианчо определил самого подходящего тренера для «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил работу Сергея Семака в «Зените».
«Семак доказал, что обладает характером великого тренера, добившись больших успехов в «Зените». В этом году ещe одна великая команда, «Краснодар», провела отличный сезон. Я думаю, что наиболее подходящим тренером для «Зенита» является Сергей Семак.
Надеюсь, он надолго останется в отечественном и международном футболе. Сергей – один из величайших игроков-тренеров в европейском футболе. Надеюсь, очень скоро мы увидим его в европейских соревнованиях», – сказал Рианчо.
- Семак в «Зените» с 2018 года.
- При нем команда 6 раз взяла РПЛ.
- Завтра, 24 мая, может случиться 7-й титул подряд.
Источник: «Советский спорт»