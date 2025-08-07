Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший тренер «Спартака» Рианчо выделил главную проблему российского футбола

Бывший тренер «Спартака» Рианчо выделил главную проблему российского футбола

7 августа 2025, 18:50
3

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал основную проблему футбола в России. Специалист работал в московском клубе в 2018 году.

«Главная проблема российского футбола – работа на низовом уровне. Здесь сосредоточились на копировании моделей работы других стран вместо того, чтобы создать свою. Создание своей футбольной модели должно основываться на особенностях и обычаях страны.

Я не могу копировать латиноамериканский стиль, если мои игроки не латиноамериканцы, и не могу копировать немецкую модель, если мои игроки не немцы! В РФС должны заниматься разработкой своей модели работы, а это подразумевает и надлежащую подготовку тренеров.

Вопрос не в том, сколько в команде легионеров – три, четыре или пять, – а в том, чтобы знать, что именно вы хотите развивать», – сказал Рианчо.

Еще по теме:
Бывший тренер «Спартака» прокомментировал победу Испании над Саудовской Аравией
Экс-тренер «Спартака» одним словом описал сенсационную ничью Испании с Кабо-Верде 3
Экс-тренер «Спартака» сказал, поможет ли Дзюба вернуть клубу великие победы 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рианчо Рауль
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1754594023
Абсолютно нечего добавить… В СССР был свой футбол, свои доморощенные игроки, свои Старостины и Лобановские и многие другие… И он был самобытным! А с появлением «демократии» страна стала жить под «копирку» «загнивающего» Запада, и ни к чему хорошему это до сих пор не привело. Ни в спорте, ни в чем либо еще.
Ответить
k611
1754599580
Детские футбольные школы должны быть доступны для всех желающих.
Ответить
Александр.Т.
1754604729
Исполняющий обязанности главного тренера Спартака ,
Ответить
Главные новости
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
6
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
3
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
27
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
44
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
6
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
16
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
18
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
7
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
20:16
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
2
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
1
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
6
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
16
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
18
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
7
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
4
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
1
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
15
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
2
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
1
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
10
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
2
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+