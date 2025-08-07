Бывший тренер «Спартака» Рианчо выделил главную проблему российского футбола

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал основную проблему футбола в России. Специалист работал в московском клубе в 2018 году.

«Главная проблема российского футбола – работа на низовом уровне. Здесь сосредоточились на копировании моделей работы других стран вместо того, чтобы создать свою. Создание своей футбольной модели должно основываться на особенностях и обычаях страны.

Я не могу копировать латиноамериканский стиль, если мои игроки не латиноамериканцы, и не могу копировать немецкую модель, если мои игроки не немцы! В РФС должны заниматься разработкой своей модели работы, а это подразумевает и надлежащую подготовку тренеров.

Вопрос не в том, сколько в команде легионеров – три, четыре или пять, – а в том, чтобы знать, что именно вы хотите развивать», – сказал Рианчо.