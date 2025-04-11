Бывший тренер «Спартака» оценил потенциал Мостового достичь успехов, как у Черчесова

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о тренерских перспективах экс-футболиста красно-белых Александра Мостового.

– Можно ли сказать, что Александр Мостовой сильнее как тренер, чем Станислав Черчесов?

– Мостовой только начинает свой путь, а Черчесов уже добился определенного результата как тренер. Но Александр способен достичь одиночного успеха, ведь он очень многое знает в футболе. Думаю, Мостовой еще может достичь таких же успехов в тренерстве, как Черчесов. Если Мостовой найдет команду и будет работать над собой каждый день, то сможет это сделать.