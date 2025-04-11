Бывший тренер «Спартака» оценил потенциал Мостового достичь успехов, как у Черчесова

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о тренерских перспективах экс-футболиста красно-белых Александра Мостового.
– Можно ли сказать, что Александр Мостовой сильнее как тренер, чем Станислав Черчесов?
– Мостовой только начинает свой путь, а Черчесов уже добился определенного результата как тренер. Но Александр способен достичь одиночного успеха, ведь он очень многое знает в футболе. Думаю, Мостовой еще может достичь таких же успехов в тренерстве, как Черчесов. Если Мостовой найдет команду и будет работать над собой каждый день, то сможет это сделать.
- Ранее бывший защитник сборной СССР, «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов заявил, что Мостовой сильнее как тренер, чем Черчесов.
- 56-летний Мостовой в этом году получил лицензию РФС, которая позволяет работать помощником в клубе РПЛ.
- 61-летний Черчесов по ходу тренерской карьеры возглавлял 9 клубов: «Куфштайн», «Ваккер», «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо», «Легию» и «Ференцварош», а также сборные России и Казахстана.
- В качестве тренера Черчесов выиграл 5 титулов: чемпиона и обладателя Кубка Польши, чемпиона (дважды) и обладателя Кубка Венгрии.
Источник: «РБ Спорт»