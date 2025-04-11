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  • Бывший тренер «Спартака» оценил потенциал Мостового достичь успехов, как у Черчесова

Бывший тренер «Спартака» оценил потенциал Мостового достичь успехов, как у Черчесова

Сегодня, 09:50
4

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о тренерских перспективах экс-футболиста красно-белых Александра Мостового.

– Можно ли сказать, что Александр Мостовой сильнее как тренер, чем Станислав Черчесов?

– Мостовой только начинает свой путь, а Черчесов уже добился определенного результата как тренер. Но Александр способен достичь одиночного успеха, ведь он очень многое знает в футболе. Думаю, Мостовой еще может достичь таких же успехов в тренерстве, как Черчесов. Если Мостовой найдет команду и будет работать над собой каждый день, то сможет это сделать.

  • Ранее бывший защитник сборной СССР, «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов заявил, что Мостовой сильнее как тренер, чем Черчесов.
  • 56-летний Мостовой в этом году получил лицензию РФС, которая позволяет работать помощником в клубе РПЛ.
  • 61-летний Черчесов по ходу тренерской карьеры возглавлял 9 клубов: «Куфштайн», «Ваккер», «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо», «Легию» и «Ференцварош», а также сборные России и Казахстана.
  • В качестве тренера Черчесов выиграл 5 титулов: чемпиона и обладателя Кубка Польши, чемпиона (дважды) и обладателя Кубка Венгрии.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Черчесов Станислав Рианчо Рауль Мостовой Александр
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Комментарии (4)
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timkashtanka
1744356233
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис».». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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russkiisergei
1744356349
если, бы Мостовой хотел чего то добиться, то давно начал бы тренировать, а не языком чесать!!!
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Интерес
1744359595
Где он "начинает"? В пустословии он уже победил с любым клубом в ЛЧ.
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