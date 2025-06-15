Рианчо допустил, что Карпин приведет «Динамо» к чемпионству

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение Валерия Карпина в «Динамо».

Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

«Карпин заслужил стать главным тренером топ-клуба РПЛ своей работой. Думаю, совмещение со сборной ему не помешает. Раз он на это пошел, значит, согласился со всеми условиями. Не удивлюсь, если «Динамо» станет чемпионом России с Карпиным – его футбольные знания позволят ему привести команду к трофеям.

Но, безусловно, для этого необходимо еще много другого – трансферы, грамотный менеджмент, везение. Желаю Карпину удачи», – сказал Рианчо.