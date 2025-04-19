Экс-тренер «Спартака» ответил, способен ли Тимощук возглавить сборную Украины

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о тренерской карьере Анатолия Тимощука.

«Я знаю Тимощука, но не лично, я с ним не работал. Думаю, если он пройдeт хорошую подготовку, то его футбольный опыт поможет ему стать хорошим тренером.

Но надо понимать, что многие великие игроки потерпели неудачу, когда путали профессию футболиста и тренера. Быть великим игроком – это ещe не значит быть великим тренером.

Может ли Тимощук когда-то стать тренером сборной Украины? Да, Тимощук – легенда украинского футбола.

Если он будет прогрессировать в профессии, расти, окружит себя отличной командой из помощников, то он способен добиться успеха и стать тренером», – заявил Рианчо.