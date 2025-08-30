Экс-тренер «Спартака» посоветовал клубу вернуть Дзюбу

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что 37-летний Артем Дзюба помог бы «Спартаку».
Ранее сам форвард заявил: «Если бы «Спартак» хотел на что-то претендовать, взял бы меня».
«Тренер и спортивный директор ещe оценят игру Заболотного. Я не совсем понимаю, в какой форме он сейчас находится.
«Спартаку» можно вернуть Дзюбу, он легенда этого клуба. И легенда всего российского футбола», – сказал Рианчо.
- Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 6 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Источник: Metaratings