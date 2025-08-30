Экс-тренер «Спартака» посоветовал клубу вернуть Дзюбу

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что 37-летний Артем Дзюба помог бы «Спартаку».

Ранее сам форвард заявил: «Если бы «Спартак» хотел на что-то претендовать, взял бы меня».

«Тренер и спортивный директор ещe оценят игру Заболотного. Я не совсем понимаю, в какой форме он сейчас находится.

«Спартаку» можно вернуть Дзюбу, он легенда этого клуба. И легенда всего российского футбола», – сказал Рианчо.