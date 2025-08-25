Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба – о «Спартаке»: «Если бы хотели на что-то претендовать, взяли бы меня»

Дзюба – о «Спартаке»: «Если бы хотели на что-то претендовать, взяли бы меня»

Сегодня, 12:46
20

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, хотел бы он завершить карьеру в «Спартаке».

– Хотели бы завершить карьеру в «Спартаке»? Есть ли мечта снова оказаться там?

– Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное.

– Когда они берут Антона Заболотного, о чемпионских амбициях можно забыть?

– Когда они берут сначала человека за 20 миллионов евро и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит... Для меня это загадка.

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 6 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
  • Форвард выступал за первую команду «Спартака» в 2006–2015 годах, но в этот период несколько раз уходил в аренду.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем
