Дзюба – о «Спартаке»: «Если бы хотели на что-то претендовать, взяли бы меня»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, хотел бы он завершить карьеру в «Спартаке».
– Хотели бы завершить карьеру в «Спартаке»? Есть ли мечта снова оказаться там?
– Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное.
– Когда они берут Антона Заболотного, о чемпионских амбициях можно забыть?
– Когда они берут сначала человека за 20 миллионов евро и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит... Для меня это загадка.
- 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 6 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- Форвард выступал за первую команду «Спартака» в 2006–2015 годах, но в этот период несколько раз уходил в аренду.
Источник: «РБ Спорт»