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  • Самый дорогой новичок «Зенита» этого сезона не забивал 18 матчей. Первый гол пришелся на матч против «Локо» – и сразу через себя

Самый дорогой новичок «Зенита» этого сезона не забивал 18 матчей. Первый гол пришелся на матч против «Локо» – и сразу через себя

9 апреля 2023, 21:53
9

С момента старта сезона прошло 22 тура. В 22-м «Зенит» играл на выезде против возрождающегося «Локомотива». Сначала проигрывает 0:1, потом – сравнивает. А ближе к концу второго тайма выходит вперед – благодаря вот такому голу Матео Кассьерры.

Символичный гол? Символичный. Этим летом Кассьерра перешел из «Сочи» за 4,5 млн евро. Статистика с того момента:

  • 18 матчей (кроме встречи против «Локо»);
  • Три ассиста;
  • И только один гол – как раз в матче против «Локомотива». К нему, кстати, тоже можно предъявить претензии, поскольку мяч в сетку ворот фактически внес Егор Погостнов.

Безголевая серия Кассьерры стала локальным мемом, но в Питере на нее реагировали спокойно.

1. Сергей Семак: «Это больше психологический момент для самого Кассьерры из-за того, что он не забивает. При этом он всегда действует полезно. Его качествами и действиями на поле мы абсолютно удовлетворены. Но прекрасно понимаем, насколько для него важно забивать. Моменты есть практически в каждом матче. И хорошие моменты. Но, к сожалению, не получается отличиться. С другой стороны, надеюсь, что Матео в самый нужный момент отличится и поможет не только своей игрой, но и забитыми мячами».

2. Сам Кассьерра: «Отдаю себе отчет в том, что было много матчей, в которых я принял участие и не смог отличится. Хотя забивать голы – это моя работа. Понимаю, что мне надо сделать, в чем прибавить.

Поэтому сказал себе так: закончился 2022 год, начался 2023-й. Не то чтобы решил все начать с чистого листа, но вперед со свежей головой. Будет еще много игр и возможностей проявить себя.

Главная же задача сейчас – усиленно работать на тренировках. Адаптация не всегда происходит по щелчку пальцев. Иногда для этого требуется несколько больше времени. Я уверен в своих силах, знаю, на что способен. Попробую доказать и показать это в новом году».

Фото: Maxim Konstantinov/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Локомотив Кассьерра Матео Семак Сергей
Комментарии (9)
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RedMaksim97
1681066931
Вы **@нут@е что-ли? Какой ***** через себя? Там автогол
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ААМ
1681068101
Лучше поздно, чем никогда.
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knikos
1681068214
Ну что , с почином ! Надеюсь прорвёт в дальнейшем . А удар был зашибись !
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raritet
1681070166
Думаю, Семак видел как работает Спалетти. Лучано тоже долго терпел пока Керж наконец настроится.
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krezodka
1681079384
Ребятки, мои хорошие! Не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по спортпрогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: cеребряный прогноз. 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно! Проверил.
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paracetamol
1681120212
Не самый дорогой, а самый дешевый из бразил!
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