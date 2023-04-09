Самый дорогой новичок «Зенита» этого сезона не забивал 18 матчей. Первый гол пришелся на матч против «Локо» – и сразу через себя

С момента старта сезона прошло 22 тура. В 22-м «Зенит» играл на выезде против возрождающегося «Локомотива». Сначала проигрывает 0:1, потом – сравнивает. А ближе к концу второго тайма выходит вперед – благодаря вот такому голу Матео Кассьерры.

Символичный гол? Символичный. Этим летом Кассьерра перешел из «Сочи» за 4,5 млн евро. Статистика с того момента:

18 матчей (кроме встречи против «Локо»);

Три ассиста;

И только один гол – как раз в матче против «Локомотива». К нему, кстати, тоже можно предъявить претензии, поскольку мяч в сетку ворот фактически внес Егор Погостнов.

Безголевая серия Кассьерры стала локальным мемом, но в Питере на нее реагировали спокойно.

1. Сергей Семак: «Это больше психологический момент для самого Кассьерры из-за того, что он не забивает. При этом он всегда действует полезно. Его качествами и действиями на поле мы абсолютно удовлетворены. Но прекрасно понимаем, насколько для него важно забивать. Моменты есть практически в каждом матче. И хорошие моменты. Но, к сожалению, не получается отличиться. С другой стороны, надеюсь, что Матео в самый нужный момент отличится и поможет не только своей игрой, но и забитыми мячами».

2. Сам Кассьерра: «Отдаю себе отчет в том, что было много матчей, в которых я принял участие и не смог отличится. Хотя забивать голы – это моя работа. Понимаю, что мне надо сделать, в чем прибавить.

Поэтому сказал себе так: закончился 2022 год, начался 2023-й. Не то чтобы решил все начать с чистого листа, но вперед со свежей головой. Будет еще много игр и возможностей проявить себя.

Главная же задача сейчас – усиленно работать на тренировках. Адаптация не всегда происходит по щелчку пальцев. Иногда для этого требуется несколько больше времени. Я уверен в своих силах, знаю, на что способен. Попробую доказать и показать это в новом году».

Фото: Maxim Konstantinov/Global Look Press