Дзюба не помнит Семака. А как он говорил о тренере до этого?

«Локомотив» в 9-м туре обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Артем Дзюба не отметился голевыми действиями, зато запомнился яркой фразой. На вопрос о примирении с Семаком он сказал: «А кто это?»

И это не первое высказывание Дзюбы о Семаке. Вот что он говорил раньше:

• «У нас с Богданычем (Семаком) была договоренность всегда говорить друг другу в лицо. Если он это делал за спиной, а я не исключаю этого, то это на его совести».

• «Какой был разговор с Семаком, когда уходил из «Зенита»? Мы по сей день не общаемся. У нас нет никакого конфликта. Мы просто не разговариваем, и все. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно все сказать в лицо. Может быть, он не решает, кто останется в команде, а кто нет. Наверное, пожелания говорит, но не последний, кто говорит «да» или «нет». Последний разговор с ним? Последнего разговора не было. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров».

• В апреле Дзюба не пожал руку Семаку. А потом сказал: «Я его не видел».

Сам Семак комментировал эту историю так: «Нет, с Дзюбой [после того случая] не общались. Что касается рукопожатия, то я всегда открыт абсолютно ко всем людям без исключения. Нет человека, с которым я не хочу здороваться».

Сейчас в отношениях Дзюбы и Семака напряженность. Раньше было так:

Фото: Maxim Konstantinov/Global Look Press