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    Дзюба не помнит Семака. А как он говорил о тренере до этого?

    25 сентября, 12:47
    Были резонансные цитаты и случаи.

    «Локомотив» в 9-м туре обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Артем Дзюба не отметился голевыми действиями, зато запомнился яркой фразой. На вопрос о примирении с Семаком он сказал: «А кто это?»

    И это не первое высказывание Дзюбы о Семаке. Вот что он говорил раньше:

    • «У нас с Богданычем (Семаком) была договоренность всегда говорить друг другу в лицо. Если он это делал за спиной, а я не исключаю этого, то это на его совести».

    • «Какой был разговор с Семаком, когда уходил из «Зенита»? Мы по сей день не общаемся. У нас нет никакого конфликта. Мы просто не разговариваем, и все. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно все сказать в лицо. Может быть, он не решает, кто останется в команде, а кто нет. Наверное, пожелания говорит, но не последний, кто говорит «да» или «нет». Последний разговор с ним? Последнего разговора не было. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров».

    • В апреле Дзюба не пожал руку Семаку. А потом сказал: «Я его не видел».

    Сам Семак комментировал эту историю так: «Нет, с Дзюбой [после того случая] не общались. Что касается рукопожатия, то я всегда открыт абсолютно ко всем людям без исключения. Нет человека, с которым я не хочу здороваться».

    Сейчас в отношениях Дзюбы и Семака напряженность. Раньше было так:

    Фото: Maxim Konstantinov/Global Look Press

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2129

      prtcs 25 сентября, 13:31

      Давайте говорить о нормальных мужиках и бабах, а нам навязывают пидоров, проституток и прочих дюб.

      2
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      Рейтинг: +444

      Napaleon Banapart 25 сентября, 12:58

      Дзюба черт по жизни... И где бы он ни играл рано или поздно это проявляется. Так и с Локо произойдет. Самый яркий пример это когда он наступил на спартаковский шарф. Мелкие пакости. Из подтишка...

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