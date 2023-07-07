Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • У ЦСКА и «Зенита» было соглашение не покупать игроков друг у друга: оно исключило прямой переход Широкова и трансфер Марио в 2019-м

    У ЦСКА и «Зенита» было соглашение не покупать игроков друг у друга: оно исключило прямой переход Широкова и трансфер Марио в 2019-м

    Главная трансферная новость этого лета в РПЛ – Марио Фернандес возвращается в российский футбол после небольшого перерыва, но не в ЦСКА, а в «Зенит». И эта сделка действительно стала большим поводом для скандала в медиа.

    Перенесемся на 13 лет назад: тогда ЦСКА и «Зенит», как и сейчас, были лидерами таблицы и равными противодействующими силами на рынке. Чтобы не мешать работе друг друга они даже заключили джентльменское соглашение.

    Что за соглашение? Его официально подтверждал Евгений Гинер

    2010 год. Евгений Гинер рассказывал в интервью «Спорт-Эспрессу»:

    – К сожалению, бывают случаи, когда несколько российских клубов пытаются заполучить одного и того же футболиста на внешнем трансферном рынке. Дело в том, что нередко клубы просто пытаются насолить друг другу. Покупают футболистов назло конкурентам. А затем нередко эти исполнители оказываются в запасе.

    – Пытались ли другие российские клубы приобрести Тошича?

    – Да.

    – «Зенит» покупает футболистов у конкурентов. Почему никто из игроков ЦСКА не оказался в Питере? Сине-бело-голубые к вам по этому вопросу обращались?

    – Обращались. Но мы обсудили эту ситуацию с руководством «Зенита» и пришли к компромиссу. Есть клубы-вампиры, а есть клубы-доноры. ЦСКА и «Зенит» относятся к первой группе. Между нами заключено джентльменское соглашение. Решение о трансферах наших футболистов принимается только на уровне Гинер-Дюков.

    Отношения «Зенита» и ЦСКА было в то время настолько хорошими, что Гинер, комментируя гонку за чемпионство в 2012 году, говорил: «Не считаю, что золото теперь у «Зенита». Будем биться до конца, хотя «Зенит» – дружественная для нас команда, и нам очень нравится все, что они делают».

    Это соглашение было в силе несколько раз после слов Гинера. Например, в 2014 году. Тогда у Романа Широкова заканчивался контракт с «Зенитом», и медиа связывали его с ЦСКА. Но Роман Бабаев говорил, что ЦСКА откажется от трансфера Широкова, потому что клубы договорились не покупать друг у друга игроков в сложных ситуациях.

    Кстати, в 2019-м уже ходили слухи об интересе «Зенита» к Марио Фернандесу. Тогда журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказывал:

    «Зенит» очень хочет усилить правый фланг обороны. Слухи о Марио Фернандесе не беспочвенны, но провернуть этот трансфер будет очень сложно. Дешевле чем за 20-25 миллионов ЦСКА Фернандеса не отпустит, причем это цена для европейских клубов. Для внутреннего рынка цены, как правило, выше на 30-40 процентов, поэтому, я думаю, что армейцы станут вести переговоры от 30 миллионов.

    Допустим, «Зенит» сможет удивить ЦСКА суммой трансфера, но питерцы наверняка столкнутся с проблемой уговорить футболиста. Марио – очень, очень закрытый парень, который ценит свой комфорт. Это необычный футболист. В отличие от бразильцев, он не любит роскошь, не ездит на дорогих машинах. Знаю, что еще пару лет назад Фернандес перемещался на клубном автомобиле.

    Я знаю, что у ЦСКА и «Зенита» еще со времен президентства Александра Дюкова был «пакт о ненападении», клубы договорились, что не будут покупать игроков друг у друга. Если взять последние 10 лет, то переходов из «Зенита» в ЦСКА и наоборот не было».

    Действительно ли после заявления Гинера между ЦСКА и «Зенитом» не было трансферов? А сколько прямых переходов было вообще?

    После 2010 года между клубами не было прямых сделок. Более того, последним прямым трансфером между ЦСКА и «Зенитом» была сделка по Предрагу Ранджеловичу в 2002 году. Ранджелович не заиграл в ЦСКА и ушел в «Зенит», где провел два сезона. Суммарно за оба клуба Ранджелович отыграл 32 матча во всех турнирах и забил 13 мячей.

    До Ранджеловича прямых переходов между ЦСКА и «Зенитом» не было шесть лет. В сезоне-1996/97 в «Зенит» уехал Владимир Лебедь. В обратном направлении уехали Максим Боков, Дмитрий Хомуха и Владимир Кулик.

    Sports.ru посчитал: есть 17 игроков (не считая Марио), которые играли и за «Зенит», и за ЦСКА. Прямо сейчас в составах команд есть три таких персонажа:

    Фото: телеграм-канал ЦСКА, Dmitry Golubovich, Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      Шустик 8 минут назад

      А где обляков?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      BRO_football 1 час назад

      Ну так соглашение до сих пор в силе. Зенит ведь купил Фернандеса у Интернасьонала, а не у ЦСКА. Ничего не нарушено.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Шустик > BRO_football 7 минут назад

      Правильно говоришь!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Шустик > BRO_football 6 минут назад

      Возмущаться можно лишь обещаниями игрока, но никак не действиями Зенита.

      А ведь шировов тоже играл в ЦСКА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Шовхал 1 час назад

      Ш а м а и ч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4549

      Snek 1 час назад

      А что значит "было" соглашение? Оно осталось и ничего не поменялось.
      К Зениту вопросов нет, они взяли свободного агента, с которым не договорился ЦСКА.
      Вопросы к Марио очень закрытый и очень скромный парень погнался за баблом в Зенит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5095

      fakeid 2 часа назад

      "Нередко клубы просто пытаются насолить друг другу. Покупают футболистов назло конкурентам. А затем нередко эти исполнители оказываются в запасе."

      было, да)) в числе пострадавших оказался зенит, купивший луковича, который уже навострил лыжи в спартак. в итоге лавка. второй пострадавший - спартак, уведший у нас из-под носа селихова, за что им большое спасибо, гы-гы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5095

      fakeid 2 часа назад

      с хряками такие джентльменские соглашения заключать будут разве что команды, соответствующие уровню спартака. т.е., команды из нижней половины таблицы фнл. например, акрон, если он ещё не вылетел, гы-гы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +208

      erybov1965 > fakeid 1 час назад

      Зенит теперь всех "переплюнул" в "порядочности",вредит даже тем клубам,с которыми есть договоренность.Ну да,ведь у них "благая" цель.И в этом случае,все средства хороши."Бабло" победило добро.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23211

      Persona_non_Grata > erybov1965 1 час назад

      Какие могут быть договоренности с питерскими ??? Ты о чем ??? (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Шустик > Persona_non_Grata 5 минут назад

      На себя посмотри!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Шустик > erybov1965 3 минуты назад

      Стыдно за тебя и твое мнение, ты даже не знаешь, что ............

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 