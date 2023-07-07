У ЦСКА и «Зенита» было соглашение не покупать игроков друг у друга: оно исключило прямой переход Широкова и трансфер Марио в 2019-м

Главная трансферная новость этого лета в РПЛ – Марио Фернандес возвращается в российский футбол после небольшого перерыва, но не в ЦСКА, а в «Зенит». И эта сделка действительно стала большим поводом для скандала в медиа.

Перенесемся на 13 лет назад: тогда ЦСКА и «Зенит», как и сейчас, были лидерами таблицы и равными противодействующими силами на рынке. Чтобы не мешать работе друг друга они даже заключили джентльменское соглашение.

Что за соглашение? Его официально подтверждал Евгений Гинер

2010 год. Евгений Гинер рассказывал в интервью «Спорт-Эспрессу»:

– К сожалению, бывают случаи, когда несколько российских клубов пытаются заполучить одного и того же футболиста на внешнем трансферном рынке. Дело в том, что нередко клубы просто пытаются насолить друг другу. Покупают футболистов назло конкурентам. А затем нередко эти исполнители оказываются в запасе.

– Пытались ли другие российские клубы приобрести Тошича?

– Да.

– «Зенит» покупает футболистов у конкурентов. Почему никто из игроков ЦСКА не оказался в Питере? Сине-бело-голубые к вам по этому вопросу обращались?

– Обращались. Но мы обсудили эту ситуацию с руководством «Зенита» и пришли к компромиссу. Есть клубы-вампиры, а есть клубы-доноры. ЦСКА и «Зенит» относятся к первой группе. Между нами заключено джентльменское соглашение. Решение о трансферах наших футболистов принимается только на уровне Гинер-Дюков.

Отношения «Зенита» и ЦСКА было в то время настолько хорошими, что Гинер, комментируя гонку за чемпионство в 2012 году, говорил: «Не считаю, что золото теперь у «Зенита». Будем биться до конца, хотя «Зенит» – дружественная для нас команда, и нам очень нравится все, что они делают».

Это соглашение было в силе несколько раз после слов Гинера. Например, в 2014 году. Тогда у Романа Широкова заканчивался контракт с «Зенитом», и медиа связывали его с ЦСКА. Но Роман Бабаев говорил, что ЦСКА откажется от трансфера Широкова, потому что клубы договорились не покупать друг у друга игроков в сложных ситуациях.

Кстати, в 2019-м уже ходили слухи об интересе «Зенита» к Марио Фернандесу. Тогда журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказывал:

«Зенит» очень хочет усилить правый фланг обороны. Слухи о Марио Фернандесе не беспочвенны, но провернуть этот трансфер будет очень сложно. Дешевле чем за 20-25 миллионов ЦСКА Фернандеса не отпустит, причем это цена для европейских клубов. Для внутреннего рынка цены, как правило, выше на 30-40 процентов, поэтому, я думаю, что армейцы станут вести переговоры от 30 миллионов.

Допустим, «Зенит» сможет удивить ЦСКА суммой трансфера, но питерцы наверняка столкнутся с проблемой уговорить футболиста. Марио – очень, очень закрытый парень, который ценит свой комфорт. Это необычный футболист. В отличие от бразильцев, он не любит роскошь, не ездит на дорогих машинах. Знаю, что еще пару лет назад Фернандес перемещался на клубном автомобиле.

Я знаю, что у ЦСКА и «Зенита» еще со времен президентства Александра Дюкова был «пакт о ненападении», клубы договорились, что не будут покупать игроков друг у друга. Если взять последние 10 лет, то переходов из «Зенита» в ЦСКА и наоборот не было».

Действительно ли после заявления Гинера между ЦСКА и «Зенитом» не было трансферов? А сколько прямых переходов было вообще?

После 2010 года между клубами не было прямых сделок. Более того, последним прямым трансфером между ЦСКА и «Зенитом» была сделка по Предрагу Ранджеловичу в 2002 году. Ранджелович не заиграл в ЦСКА и ушел в «Зенит», где провел два сезона. Суммарно за оба клуба Ранджелович отыграл 32 матча во всех турнирах и забил 13 мячей.

До Ранджеловича прямых переходов между ЦСКА и «Зенитом» не было шесть лет. В сезоне-1996/97 в «Зенит» уехал Владимир Лебедь. В обратном направлении уехали Максим Боков, Дмитрий Хомуха и Владимир Кулик.

Sports.ru посчитал: есть 17 игроков (не считая Марио), которые играли и за «Зенит», и за ЦСКА. Прямо сейчас в составах команд есть три таких персонажа:

Фото: телеграм-канал ЦСКА, Dmitry Golubovich, Maksim Konstantinov/Global Look Press