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    • ⚡️ Медина переходит из ЦСКА в «Спартак» за 7,5 миллиона («СЭ»)

    ⚡️ Медина переходит из ЦСКА в «Спартак» за 7,5 миллиона («СЭ»)

    «Спартак» близок к покупке Хесуса Медины у ЦСКА.

    Ожидается, что сумма трансфера составит 7,5 миллиона евро.

    • Парагваец в ЦСКА с января 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
    • Сообщалось, что переговорами занимается Тим Мешеде – агент тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Агент Медины: «Как вы себе представляете переход Хесуса из ЦСКА в «Спaртак»?»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4899

      Эном айс 15 минут назад

      Ну, хоть от Машки Фернандовой отдохнём.)
      Новость на неделю вперёд.
      А утки летят.. Я им помашу рукой.

      1
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      Рейтинг: +18868

      NewLife 21 минуту назад

      "«Спартак» близок к покупке Хесуса Медины у ЦСКА."
      Похоже фейк-экспресс близок к банкротству, иначе не писал бы такую херню.

      1
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      Рейтинг: +847

      Илья Егоров > NewLife 13 минут назад

      Там куча источников это подтвердило)

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      Рейтинг: +18868

      NewLife > Илья Егоров 9 минут назад

      Да, да, я свидетель. А что случилось ?
      Как говорят американцы: The rumors are true, I spread them out myself.

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      Рейтинг: +30062

      JTherry > NewLife 7 минут назад

      это вполне точная инфа, проверенная, Медина - в Спартаке..!!! только суммы называют немного другие - 6 лимонов + 1 лимон (бонус)...

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      Рейтинг: +18868

      NewLife > JTherry 4 минуты назад

      Значит кто-то решил пополнить когорту не умеющих бить по воротам (вернее, в ворота) игрочишек.

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      Рейтинг: +30062

      JTherry > NewLife 1 минуту назад

      там трансфером рулит Тим Мешедер, по просьбе Абаскаля состоялся переход, а тоже в конце сезона говорил, что всем телом предан конюшне...)) перекуём Хесуса, Мозес научит бить прицельно...

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      Рейтинг: +772

      bratskij 26 минут назад

      А руководство ЦСКА что там в загулах? Хорош бухать и колоться уже, у вас недоумков игроков воруют, а вы утырки о чем думаете кроме телок и бухла????????????????????

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      Рейтинг: +14668

      Skull_Boy 26 минут назад

      В принципе он не нужен, если тройку составляет Облик-Чалов-Заболотный, а если брать лавку, то там сразу Кучаев и Карраскаль, да и школьники Ермаков и Ушаков, зулусы домой

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