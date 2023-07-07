Ну, хоть от Машки Фернандовой отдохнём.)
Новость на неделю вперёд.
А утки летят.. Я им помашу рукой.
«Спартак» близок к покупке Хесуса Медины у ЦСКА.
Ожидается, что сумма трансфера составит 7,5 миллиона евро.
- Парагваец в ЦСКА с января 2022 года.
- В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- Сообщалось, что переговорами занимается Тим Мешеде – агент тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Агент Медины: «Как вы себе представляете переход Хесуса из ЦСКА в «Спaртак»?»
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