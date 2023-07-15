Уникальное достижение «Зенита» в Суперкубке: клуб побил рекорд ЦСКА, Сергей Семак – достижение Семина

Вы с кем сравниваете Семака? Он золотая молодежь, у которого есть для футбола все! Или почти все! Юрий Палыч Семин все свои достижения добывал в боях против уголовников в руководстве Локомотива. Ему постоянно ставили палки в колеса. Ему не давали игроков, ему навязывали ненужные трансферы. У него часто не было скамейки запасных. Его увольняли, но он всегда возвращался, как птица Феникс. И он все равно побеждал. Для нас. Для болельщиков! Семаку удачи и не дай Бог таких проблем в карьере. Сравнение автора статьи мягко говоря не корректно.
15 июля «Зенит» и ЦСКА встречались в Суперкубке – и это открытие сезона в российском футболе. Основное время было довольно скучным – команды создали не так много моментов. Поэтому матч дошел до серии пенальти. Итог – «Зенит» победил в стартовом матче сезона-2023/24.
ЦСКА выигрывал в последний раз Суперкубок в 2018 году – и не смог себе вернуть трофей. Зато у «Зенита» случилось продолжение трофейной серии:
• 2020 – победа над «Локомотивом» 2:1.
• 2021 – победа над «Локомотивом» 3:0.
• 2022 – победа над «Спартаком» 4:0.
• 2023 – победа над ЦСКА.
«Зенит» в целом мог выигрывать Суперкубок пять раз подряд, но в 2019-м «Локомотив» обыграл его со счетом 2:3.
Что еще интересно знать вокруг этой победы «Зенита»?
Во-первых, это восьмой Суперкубок в истории клуба. По этому показателю он обогнал ЦСКА и установил рекорд.
Во-вторых, Сергей Семак выиграл 10-й трофей. Кстати, Семак стал рекордсменом среди тренеров по победам в Суперкубке (4). По этому показателю он обогнал Юрия Семина (3).
В-третьих, в этом матче Игорь Акинфеев впервые проиграл по серии пенальти. В то же время Михаил Кержаков впервые отбил пенальти в «Зените». А вот его комментарий по этой победе:
Фото: телеграм-канал «Зенита»