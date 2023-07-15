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    • Уникальное достижение «Зенита» в Суперкубке: клуб побил рекорд ЦСКА, Сергей Семак – достижение Семина

    Уникальное достижение «Зенита» в Суперкубке: клуб побил рекорд ЦСКА, Сергей Семак – достижение Семина

    15 июля «Зенит» и ЦСКА встречались в Суперкубке – и это открытие сезона в российском футболе. Основное время было довольно скучным – команды создали не так много моментов. Поэтому матч дошел до серии пенальти. Итог – «Зенит» победил в стартовом матче сезона-2023/24.

    ЦСКА выигрывал в последний раз Суперкубок в 2018 году – и не смог себе вернуть трофей. Зато у «Зенита» случилось продолжение трофейной серии:

    • 2020 – победа над «Локомотивом» 2:1.

    • 2021 – победа над «Локомотивом» 3:0.

    • 2022 – победа над «Спартаком» 4:0.

    • 2023 – победа над ЦСКА.

    «Зенит» в целом мог выигрывать Суперкубок пять раз подряд, но в 2019-м «Локомотив» обыграл его со счетом 2:3.

    Что еще интересно знать вокруг этой победы «Зенита»?

    Во-первых, это восьмой Суперкубок в истории клуба. По этому показателю он обогнал ЦСКА и установил рекорд.

    Во-вторых, Сергей Семак выиграл 10-й трофей. Кстати, Семак стал рекордсменом среди тренеров по победам в Суперкубке (4). По этому показателю он обогнал Юрия Семина (3).

    В-третьих, в этом матче Игорь Акинфеев впервые проиграл по серии пенальти. В то же время Михаил Кержаков впервые отбил пенальти в «Зените». А вот его комментарий по этой победе:

    Фото: телеграм-канал «Зенита»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6894

      Антибиотик 37 минут назад

      Вы с кем сравниваете Семака? Он золотая молодежь, у которого есть для футбола все! Или почти все! Юрий Палыч Семин все свои достижения добывал в боях против уголовников в руководстве Локомотива. Ему постоянно ставили палки в колеса. Ему не давали игроков, ему навязывали ненужные трансферы. У него часто не было скамейки запасных. Его увольняли, но он всегда возвращался, как птица Феникс. И он все равно побеждал. Для нас. Для болельщиков! Семаку удачи и не дай Бог таких проблем в карьере. Сравнение автора статьи мягко говоря не корректно.

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      Рейтинг: +3088

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Зенит штампует каждый год рекорд за рекордом. Гыгыгы

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      Рейтинг: +6894

      Антибиотик > ПалкоВводецъ (returned) 33 минуты назад

      Так опошлить слово "Полководец" может только недоумок или полный дебил!

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