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  • Уникальное достижение «Зенита» в Суперкубке: клуб побил рекорд ЦСКА, Сергей Семак – достижение Семина

Уникальное достижение «Зенита» в Суперкубке: клуб побил рекорд ЦСКА, Сергей Семак – достижение Семина

15 июля 2023, 19:45
11

15 июля «Зенит» и ЦСКА встречались в Суперкубке – и это открытие сезона в российском футболе. Основное время было довольно скучным – команды создали не так много моментов. Поэтому матч дошел до серии пенальти. Итог – «Зенит» победил в стартовом матче сезона-2023/24.

ЦСКА выигрывал в последний раз Суперкубок в 2018 году – и не смог себе вернуть трофей. Зато у «Зенита» случилось продолжение трофейной серии:

• 2020 – победа над «Локомотивом» 2:1.

• 2021 – победа над «Локомотивом» 3:0.

• 2022 – победа над «Спартаком» 4:0.

• 2023 – победа над ЦСКА.

«Зенит» в целом мог выигрывать Суперкубок пять раз подряд, но в 2019-м «Локомотив» обыграл его со счетом 2:3.

Что еще интересно знать вокруг этой победы «Зенита»?

Во-первых, это восьмой Суперкубок в истории клуба. По этому показателю он обогнал ЦСКА и установил рекорд.

Во-вторых, Сергей Семак выиграл 10-й трофей. Кстати, Семак стал рекордсменом среди тренеров по победам в Суперкубке (4). По этому показателю он обогнал Юрия Семина (3).

В-третьих, в этом матче Игорь Акинфеев впервые проиграл по серии пенальти. В то же время Михаил Кержаков впервые отбил пенальти в «Зените». А вот его комментарий по этой победе:

Фото: телеграм-канал «Зенита»

Источник: «Бомбардир»
Россия ЦСКА Зенит Зенит ЦСКА Кержаков Михаил Семак Сергей
Комментарии (11)
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Антибиотик
1689445156
Вы с кем сравниваете Семака? Он золотая молодежь, у которого есть для футбола все! Или почти все! Юрий Палыч Семин все свои достижения добывал в боях против уголовников в руководстве Локомотива. Ему постоянно ставили палки в колеса. Ему не давали игроков, ему навязывали ненужные трансферы. У него часто не было скамейки запасных. Его увольняли, но он всегда возвращался, как птица Феникс. И он все равно побеждал. Для нас. Для болельщиков! Семаку удачи и не дай Бог таких проблем в карьере. Сравнение автора статьи мягко говоря не корректно.
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qawzsexdr
1689457070
Кто не обратил внимание, один из спонсоров ЦСКА это "почта России" , та организация которая платит копейки сотрудникам и штрафует их если те не продадут определеное количество товара.
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balam
1689483035
бывает всякое.даже не смешно
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НикКин
1689580895
Рфс выиграла 10 трофеев с помощью своего ручного клуба. зенит не когда без рфс не победит
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