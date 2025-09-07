Хорват из «Уфы» признался в любви к России

Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк рассказал о чувствах к России.

32-летний хорват был в «Уфе» в 2020-2022 годах.

В этом году Мрзляк вернулся.

Филип готов завершить карьеру в «Уфе».

– Не страшно было возвращаться из-за политической обстановки?

– Мы футболисты и должны думать о футболе. Это две разные вещи.

– В Хорватии тебя не критиковали из-за этого перехода?

– Меня правда не волнуют такие вещи. У меня есть семья и дети. Я люблю Россию! Мой опыт тут был замечательным. Когда я играл в РПЛ, я был счастлив. Сейчас я здесь. Думаю, этого достаточно.