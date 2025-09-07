Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хорват из «Уфы» признался в любви к России

Вчера, 10:00
2

Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк рассказал о чувствах к России.

  • 32-летний хорват был в «Уфе» в 2020-2022 годах.
  • В этом году Мрзляк вернулся.
  • Филип готов завершить карьеру в «Уфе».

– Не страшно было возвращаться из-за политической обстановки?

– Мы футболисты и должны думать о футболе. Это две разные вещи.

– В Хорватии тебя не критиковали из-за этого перехода?

– Меня правда не волнуют такие вещи. У меня есть семья и дети. Я люблю Россию! Мой опыт тут был замечательным. Когда я играл в РПЛ, я был счастлив. Сейчас я здесь. Думаю, этого достаточно.

Еще по теме:
Первая лига. Евсеев при поддержке десантуры начал в «Черноморце» с волевой победы над своим бывшим клубом (3:2) 3
Евсееву озвучили цели на сезон в новом клубе 1
Мирзов вернулся в бывший клуб 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. PARI Первая лига Хорватия. Футбольная лига Уфа Мрзляк Филип
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
b1rins
1757244556
Мерзляк по ходу российское гражданство хочет.
Ответить
Айболид
1757250196
Ха-ха ! Подыхалыч уже нервничает . Надо его порадовать - усташ бутцы свои начищает "жовтноблакитым" , перед матчем .
Ответить
Главные новости
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
12:59
1
РФС предложили 2 города для матчей Россия – США
12:48
5
Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»
12:35
4
«Зенит» планирует в октябре сыграть с клубом Примеры в Испании
12:21
3
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
11:59
9
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
17
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
10:45
2
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Все новости
Все новости
ВидеоПервая лига. Евсеев при поддержке десантуры начал в «Черноморце» с волевой победы над своим бывшим клубом (3:2)
Вчера, 23:58
3
Хорват из «Уфы» признался в любви к России
Вчера, 10:00
2
Евсееву озвучили цели на сезон в новом клубе
5 сентября
1
ФотоМирзов вернулся в бывший клуб
5 сентября
2
ФотоЕвсеев вернулся к тренерской работе
5 сентября
5
ВидеоШалимов накричал на журналиста после упущенной на 100-й минуте победы
4 сентября
6
Моцпан из «Факела» рассказал, сколько тратит в месяц
4 сентября
ФотоИспанец возглавил «Родину» из Первой лиги
4 сентября
2
Стала известна зарплата Евсеева в клубе Первой лиги
3 сентября
2
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
3 сентября
1
Последняя команда Первой лиги предложила контракт Евсееву
2 сентября
2
«Торпедо» назначило нового тренера
1 сентября
5
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
1 сентября
2
В Первой лиге сменился лидер
31 августа
4
Фото«Черноморец» объявил об уходе экс-игрока сборной России спустя 5 матчей
29 августа
Костромской «Спартак» отказался назначать Мостового
28 августа
3
Фото«Урал» объявил о подписании португальского защитника
28 августа
2
«Торпедо» заинтересовано в назначении экс-тренера «Крыльев Советов»
28 августа
3
Мостовой готов возглавить «Спартак» из Костромы
28 августа
12
Саплинов из костромского «Спартака»: «Стараемся играть, как киевское «Динамо» при Лобановском»
27 августа
1
Игнатьев покинул расположение алжирского клуба и может оказаться в Первой лиге
26 августа
1
ВидеоТренер «Ротора» Бояринцев станцевал после третьего гола в ворота «Торпедо»
25 августа
1
Вратаря «Чайки» госпитализировали после столкновения во время матча
24 августа
ВидеоСотрудник «Черноморца» напал на болельщика во время матча
24 августа
5
Фото«Черноморец» уволил тренера с опытом РПЛ
24 августа
2
Пономарев констатировал гибель 3-кратного чемпиона СССР: «Команду просто изуродовали»
23 августа
3
Ари сделал заявление об уходе из «Торпедо»
22 августа
2
«Торпедо» уволило Ари
22 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 