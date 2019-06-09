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Дидье Дешам
Материалы
Дидье Дешам - материалы
Франция
15 октября 1968 (58)
Тренер
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Публикации
Оглушительный провал чемпионов мира в Турции: 0 ударов в створ, антирекорд Мбаппе
Турки снова схитрили с высокогорьем, а Дешам в четвертый раз провалил июнь.
09.06.2019 12:10
3
Единственный француз, которого бесит победа сборной
Бен Арфа в огне.
17.07.2018 13:50
7
Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!
Футбол максимального качества.
15.07.2018 20:30
31
Франции помогает молодежка «Спартака». Так придумал Дешам
В обмен россияне получают опыт.
26.06.2018 18:50
2
«Время от времени я бываю скотиной». Самый конфликтный топ-футболист Европы теряет карьеру
Виталий Ошовский − о Самире Насри, который ругается с тренером, попадает в скандалы из-за девушек и оскорбляет журналистов.
23.08.2017 17:50
11
Вместо Погба. Кто на самом деле был лидером сборной Франции на Евро
Франция молилась на Погба, но в итоге тот не привел свою сборную к домашней победе. Теперь всеобщий восторг легко может смениться тотальной ненавистью. «Бомбардир» объясняет, почему во французской команде появился новый лидер с большими амбициями.
16.07.2016 12:00
3
«Просты как голуби, мудры как змеи». Как мир реагировал на победу Португалии
Бабочки осаждали Роналду, который чуть не травмировал Адриена и Сантуша, Эвра проиграл пятый большой финал в карьере, Озил утешал партнеров по «Арсеналу», а Лиссабон громко праздновал всю ночь. «Бомбардир» – о реакции в мире на чемпионство Португалии.
11.07.2016 01:20
21
Португалия – чемпион Европы! Травма Роналду в финале не помешала им. Онлайн финала Евро-2016
Португалия сотворила чудо. Единственный трофей в истории им принес Эдер первым голом в официальных матчах. «Бомбардир» пишет хронику безумного парижского вечера.
10.07.2016 16:08
15
Дешам объявил состав на финал. Халк травмировался в первом же матче китайской лиги. Дайджест событий дня
Погба не перейдет в «Реал». Венгер высказался насчет работы в сборной Англии. «Зенит» хочет приобрести полузащитника «Ювентуса». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
10.07.2016 16:00
Почему я ненавижу сборную Франции
Французы представили на Евро-2016 одну из самых симпатичных сборных турнира, но болеть в ней не хочется ни за нытика-Эвра, ни за слишком распиаренного Погба, ни за всю команду, успех которой ничего не даст слабой французской лиге. «Бомбардир» продолжает хейтерить на тему финалистов.
10.07.2016 10:15
9
«Хватит страдать х..ней, соберись!». Как Пайет стал звездой французской сборной
Димитри Пайе вовсю зажигает на Евро, став любимцем всей Франции. Наверняка он покорил и вас. «Бомбардир» рассказывает историю невероятно техничного бунтаря, в которой неприлично много интересного.
19.06.2016 10:26
2
Пять причин, почему сборная Франции должна выиграть Евро
К организации чемпионата Европы у посетителей Франции накопилось много претензий. Но футбольная составляющая Евро-2016 пока только радует. «Бомбардир» рассказывает, почему команда хозяев должна победить в турнире.
16.06.2016 10:00
4
«МЮ» хочет приобрести Икарди. Бензема может поехать на Евро. Дайджест событий дня
Таски хочет остаться в «Баварии». «Лацио» опроверг продажу Андерсона. ЦСКА завершил трансферную кампанию. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
22.02.2016 23:00
Виторино Хилтон: «Это ненормально, что фанаты «Марселя» так быстро забыли все хорошее про Вальбуэна»
Защитник «Монпелье» Виторино Хилтон - легенда французского футбола, двукратный чемпион Лиги 1. В эксклюзивном интервью для «Бомбардира» бразилец рассказал об особенностях чемпионата Франции, президенте с перекрашенными волосами и стиле работы экс-тренера «Алании».
23.10.2015 08:44
1
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ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
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